Milei-Cristina, la “pelea respetuosa” de un presidente que se anima a insultar a todos menos a la condenada con la que acordó impunidad

(Por: Rubén Lasagno) – A Javier Milei no le gustan las críticas. Como todos los demás presidentes, reacciona con disgusto, pero con una exteriorización violenta absolutamente inapropiada para un jefe de Estado. Esto lo marca como “distinto” (lo cual no significa mejor) pero también desnuda un personaje ambivalente, reactivo, intolerante, soberbio y ególatra. Nada que no hayamos visto y conocido en los presidentes anteriores, pero más exacerbado.

Sin embargo, deseo resaltar la forma, el comportamiento y el cambio de actitud de Javier Milei, cuando se dirige al periodismo, a sus pares o a los propios socios políticos que no cumplen con sus caprichos y órdenes y el modo con el cual trata públicamente a Cristina Fernández, acaso uno de los íconos de la corrupción nacional, la casta y la parasitación del Estado sobre el cual construyó su futuro, su modo de vida y el de su familia.

Milei el león

Cuando el periodismo critica cualquier actitud del presidente, ventila las corruptelas de su administración, revela las internas política de su partido o cuestiona las decisiones inconstitucionales que toma, el presidente no ahorra epítetos, insultos y groserías para atacarlos y bajarle el precio a quienes no lo alaban ni lo idolatran, como pretende el economista.

Lo hemos escuchado, visto y leído al presidente Milei acusar a periodistas de coimeros, ensobrados, viejos meados, operadores, mentirosos seriales, imbéciles, extorsionadores, prostituidos

Los acusó en sus discursos y entrevistas de cuanto calificativo soez, malintencionado y ofensivo ha tenido a mano, olvidando que no es un panelista; es el Presidente de la Nación, que no es cualquier ciudadano, sino la máxima autoridad del país.

Cuando alguien de la oposición (sean senadores o diputados) plantea una cuestión en contra de su voluntad, cuando uno de la propia tropa lo cuestiona o alguien de la alianza política que conforma el gobierno pone en duda su palabra, las calificaciones de Milei van desde degenerados fiscales, zurdos de mierda, sorete e inútiles de mierda, pasando por lavadores de guita, inimputables, pedazos de mierda e hijos de puta, como mínimo.

Cuando Milei pone en la mira a los empresarios que no le responden a sus directrices económicas o no concuerdan con lo que intenta imponerles desde lo económico y financiero, el presidente les dice ladrones, corruptos, chantas, parásitos del Estado, vividores, atorrantes con plata y la última gran actuación del inefable presidente argentino, la hizo ayer durante la Convención de la IAEF en Mendoza, donde tras llamarles “pifiadores seriales” a los economistas que opinan sobre la política económica del país, ante el pedido de los industriales presentes, para que diga cuándo va a levantar el cepo financiero, Javier Milei desde el atril donde estaba hablando, se inclinó hacia la derecha, bajó su mano con el puño cerrado e hizo un movimiento como si se masturbara.

Milei el gatito

Pero Javier Milei tiene un flanco débil, que se llama Cristina Fernández, la corrupta condenada por afanarse un PBI y dejarnos en la ruina, pero que el presidente no está decidido a denunciar, repudiar o ignorar; por el contrario, en los últimos días la trajo al centro de la escena política, tal vez como parte del acuerdo de impunidad que ha forjado con el kirchnerismo más absurdo, desde que asumió el poder en diciembre del 2023.

A continuación vamos a transcribir “la pelea” mediática a través de las redes sociales que mantiene el actual presidente, con la condenada a la que no solo trata con absoluto respeto, sino casi con deferencia, le dedica párrafos encantadores exentos de todo tipo de agravio o de epítetos fuertes como pueden ser: chorra, ladrona, condenada, corrupta, fabuladora, ignorante, etc. Nada de esto forma parte del léxico público del gatito Milei.

Cristina Kirchner junto a Javier Milei en el Congreso de la Nación – Foto: NA

La ex vicepresidente criticó la economía nacional y el rumbo que le imprime el gobierno a órdenes de Milei y en las redes replicó “Es la economía estúpido”, a lo cual Milei, recogiendo el guante le dijo “Yo sé que vos de economía no entendés mucho”.

A continuación CFK le contestó “Cuando quieras, porque tiempo tenés y lo dedicás a boludear en las redes, te espero en el Patria y te explico un poquito”.

Milei, lejos de ponerse exultante, violento e impostar enojo, se mostró como consejero de la ex presidente que lo trataba de boludo. “No te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase. Si el modelo es el tuyo, paso. Yo vine a rescatar al país, no a hundirlo. Ciao”, le dijo dulcemente el primer mandatario.

Entonces la condenada desde su amplio ventanal en El Calafate y mirando al lago le respondió ya sin tutearlo “Largue twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando mal pero muy mal. FIN”.

Aquel presidente que no duda en insultar a quien se le cruce, solo por no estar de acuerdo con sus políticas, no tiene la misma actitud con quien se ha quedado con las riquezas de la argentina, cobra 30 millones de pesos por mes (ilegalmente) por la jubilación de privilegio y la pensión del marido, tiene 120 custodias que pagamos todos y encima, se da el lujo de tratarlo de boludo, inútil y lo manda a laburar.

La historia se repite

Todos sabemos que Cristina Fernández no tiene autoridad moral para criticar a nadie, pero es evidente que el presidente no tiene la mínima intención de contradecirla ¿Por qué será?.

Mauricio Macri nunca tuvo la voluntad de combatirla, pensando que la gente diferenciaba muy bien quién era ella y quién era él y lo llevó a la ruina política. Macri con su juego de idiota útil no pegando una durante su gobierno y alardeando que era el salvador de la especie, nos impuso la ruina nacional devolviéndonos al kirchnerismo recargado con Alberto, Cristina y Massa; todo indica que Milei va por el mismo camino.

Este presidente la sube al ring a esta mujer que debería ser olvidada y desterrada de la política nacional por el inmenso e irreparable daño que le hizo a la Argentina y el libertario, el león transformado en gatito mimoso, hecho un “jamoncito” como lo calificó Villarroel, le responde con letras perfumadas a la corrupta que lo maneja por twitter.

¿Hay un pacto entre ambos?. Claro que lo hay y esto que vemos y leemos, es solo el principio de esa revelación que en el 2025 y 2027, le costará la salida del caliente sillón presidencial, al león que se debate entre morder con fuerza o lamer con ganas, según con quién se esté enfrentando: los periodistas, políticos o empresarios, o Cristina Fernández, casi como si fuera su alter ego. (Agencia OPI Santa Cruz)