Fabián Lombardo: “Aerolíneas Argentinas no puede competir en las condiciones actuales”

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, se mostró a favor de la privatización de la empresa estatal y criticó a los sindicatos por no aceptar la situación económica de la compañía. “Lamentablemente, no entendieron que la compañía tiene una situación económica en la cual no puede dar más de lo que no tiene”, afirmó en declaraciones radiales.

Lombardo defendió la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con un decreto que declara a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, al señalar que “en las condiciones actuales, no puede competir con el resto de las compañías en América y Europa”. Según el titular de la aerolínea de bandera, el decreto surge porque las reuniones en el Congreso para tratar el tema no avanzaron, y ahora el Parlamento tendrá que debatir el futuro de la compañía.

“Este es un paso necesario. Una vez que el Congreso tome una decisión, se podrá avanzar con la privatización definitiva de Aerolíneas Argentinas”, explicó Lombardo, al tiempo que justificó la medida en la plataforma de gobierno de Milei, que siempre planteó la privatización de las empresas estatales.

Lombardo también remarcó que, aunque la compañía ha mejorado sus resultados financieros, con una reducción de pérdidas del 73% entre enero y agosto de este año, “esto no es suficiente” para hacerla competitiva en un mercado globalizado. Aseguró que el principal problema radica en los convenios colectivos y la falta de productividad, lo cual impide que Aerolíneas esté a la altura de las grandes compañías aéreas del mundo.

El titular de la aerolínea subrayó que la compañía cuenta con más personal por avión que la media del sector, lo que contribuye a que los costos operativos sean mucho más elevados. “Estamos por encima de la industria, con 120 o 125 personas por avión, cuando la media es de 105”, detalló.

Lombardo también expresó su frustración respecto a las negociaciones paritarias con los sindicatos, las cuales calificó de “trabadas” y que, en su opinión, obstaculizan el crecimiento de la empresa. “No estamos en condiciones de subsistir por nuestros propios medios, y las pérdidas no se van a mejorar a corto plazo. El objetivo del gobierno es que el contribuyente no ponga más plata en Aerolíneas Argentinas”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)