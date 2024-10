Políticos y sindicatos no tuvieron suficiente lección con los 14 muertos de YCRT en el año 2004

(Por: Rubén Lasagno) – El informe que elaboramos el lunes último, donde dimos cuenta de la intrusión de tres personas particulares ajenos a YCRT, caminando por las galerías de Mina 3 a las 2:30 hs de la madrugada, es un cuadro surrealista de la realidad que explica por qué la empresa de la cuenca está como está y básicamente, por qué ocurrió el desplome del techo de Mina 5 en el año 2004, que se cobró la vida de 14 trabajadores y fundamentalmente, porque puede volver a suceder algo similar o más grave.

No he observado hasta el momento una reacción de parte de la nueva intervención de YCRT, de autoridades políticas de la provincia o una manifestación explícita de los sindicatos sobre las cuestiones de seguridad de la empresa, vinculados con este hecho del cual nadie se ha hecho responsable y ningún medio de comunicación ha ventilado, como si sobre tan grave cuestión hubieran ordenado un manto de silencio, tan necesario como grande, para ocultar una falla imperdonable que involucra a las autoridades políticas, a las técnicas y a los gremios.

¿Se enteró el señor Pablo Gordillo de este suceso que revela la precariedad en la que se mueven los trabajadores mineros dentro de los socavones de Río Turbio?. Es muy importante que como autoridad de la empresa el flamante Interventor emita su opinión al respecto e imparta las órdenes necesarias para remediar de forma inmediata una falencia tan importante como la seguridad en interior de mina.

No valen los lamentos posteriores a las desgracias, si se pueden evitar las consecuencias. Si bien está prácticamente probado que éstas tres personas (hasta ahora desconocidas) que caminaban en el interior de Mina 3 se encontraban allí robando cobre, la teoría indica que con la misma facilidad de acceso podría haberse tratado de saboteadores o personas que llevaran como objetivo hacer un daño irreparable al yacimiento y hoy podríamos estar ante un nuevo 14 de junio del 2024.

La dirigencia, en otro temas

Parece que entre los actores de YCRT, no hay conciencia cierta de los peligros que rodean a la empresa. Si no se preocupan por extremar la seguridad interna y perimetral del yacimiento, no denuncian los peligros, no investigan lo ocurrido recientemente y no adoptan una actitud proactiva en materia de control de quienes transitan por allí y el propósito de cada uno, están poniendo a todas las personas que trabajan en la empresa, en un peligro inminente.

Hoy parece que la política y los sindicatos están más preocupados por poner en la administración a sus representantes propios, que en resolver cuestiones de funcionalidad y/o seguridad. Este es el caso del nombramiento (a instancias de ATE) de Leandro Ruggeri como Coordinador General de YCRT, quien oportunamente fue candidato a ocupar la Intervención antes de Gordillo, tal como lo anunciara OPI oportunamente.

Es decir, que YCRT vuelve a estar en manos de gente con propósitos diferentes a los que necesita el yacimiento. Siempre lo hemos visto y analizado como un enclave político-partidario, como un nicho de oportunidad para el kirchnerismo y los sindicatos que por años han ignorado la corrupción y los negocios relacionados y hoy, cuando la necesidad de un verdadero cambio es inminente para no destruir definitivamente la empresa, suceden hechos tan graves como este que informamos, sin que haya una sola manifestación de preocupación de parte de los responsables técnicos, políticos y sindicales del yacimiento, quienes están abocados a otros menesteres, esos mismos que han puesto al yacimiento, al borde del abismo en el que está parado hoy. (Agencia OPI Santa Cruz)