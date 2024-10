El Gobernador Ignacio Torres tiene el viejo sueño megalómano de Alfonsín, sólo que en una época equivocada

(Por: Rubén Lasagno) – Ignacio Torres, Gobernador de Chubut, aprovechó su aparición en el programa de Mirtha Legrand para plantear su iniciativa política de trasladar la capital política del país, a la Patagonia.

De acuerdo a sus dichos, es un proyecto del gobierno nacional, el de reflotar la iniciativa de trasladar la capital de la república al interior del país y obviamente ¿Cuál es su sueño?, que sea Chubut la provincia elegida para instalar la administración nacional (o parte de ella) en algunas de las ciudades principales como Puerto Madryn, Trelew o Comodoro Rivadavia.

“Creo que hoy el Gobierno tiene una oportunidad histórica, es un Gobierno que tiene vocación reformista en un montón de temas, más allá que en algunos coincidamos o no. Hablé con algunos funcionarios del Gobierno y lo que nadie puede contradecir, porque en esto no hay grieta, es que tenemos una necesidad muy importante de descomprimir el AMBA, no solamente hablando de federalismo fiscal, sino hablando concretamente de una una zona centro macrocefálica, donde tenemos la oportunidad de descentralizar hacia el mal llamado interior de la Argentina”, dijo Torres.

Quien esto escribe vivió muy de cerca todo el proceso del estrambótico proyecto de llevar la capital a Viedma (Río Negro) durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El Gobernador de Chubut en plan de campaña, teniendo como meta jugar en las grandes ligas y colarse en alguna candidatura presidencial en corto tiempo (nada imposible si finalmente en Argentina cualquier pato es escopeta), no ha medido convenientemente lo que dijo, nada menos que ante una audiencia nacional.

Hablar de una super mega inversión de ese tipo, en medio de un país quebrado, que trata de reducir el déficit a costa del sacrificio de los jubilados, los pobres, la liberación de tarifas, la inflación, el cepo y los comerciantes que no saben cómo hacer para sobrevivir con la descomunal presión tributaria que sufren, es un dislate.

Lo que propone Torres es sencillamente una entelequia política pero fundamentalmente un insulto al argentino que no sabe cómo llegar al día 15 y tiene que escuchar a un megalómano con la vida resuelta, hablar de cosas que en la realidad argentina, es de imposible cumplimiento fáctico y cualquier gobierno sea del color que fuere, que se embarque en una aventura de este tipo, terminará muy mal y fuertemente castigado en las urnas.

Torres en su afán de figurar, mostrarse distinto y con ideas disruptivas, embarca al gobierno en una discusión que dudo, MIlei quiera dar en este momento, donde dice cuidar la moneda, no autoriza los aumentos de la Educación, congela las jubilaciones por ley y libera las tarifas para acomodar los balances de las empresas, que aún así, tampoco invierten.

El Gobernador tras reconocer que fue un proyecto que nunca sobrevivió, alertó que “faltó volúmen político”, una forma elegante de decir que rebotó en los gobernadores y el Congreso, porque nadie estuvo nunca dispuesto a pagar el precio político de tomar una decisión semejante, en un país con urgencias impostergables y que hoy socialmente, supera el 52% de pobreza.

Los únicos gobernadores que apoyaron estos proyectos faraónicos en la historia, fueron los de aquellas provincias donde impactaría la medida, pero aún así, los problemas que trajo aparejada para Carmen de Patagones y la ciudad de Viedma aquella iniciativa que estuvo bastante avanzado en términos del proyecto inicial, fueron tan grandes y complejos que por décadas, siguió sufriendo el embrujo que Alfonsín “les regaló” con aquel relato del traslado de la capital política a la margen de Río Negro.

Las contradicciones en las que incurrió Torres, en la mesa de Mirtha Legrand, fueron gruesas y muy cuestionables, como decir que a pesar de la infraestructura que se necesita, se puede hacer de manera austera (¿?). Claro no dijo cómo, pequeño detalle.

Y el segundo desliz existencial de Torres fue poner como ejemplo la descentralización administrativa que hizo Brasil y Australia; la carioca realizada en el año 1960 y la australiana en 1927. Bastante lejos del paradigma actual de países, economías y el efecto inconmensurable que tiene la globalización inexistente en aquellos años.

En síntesis, sin duda el Gobernador Torres quiso impactar a la audiencia con un mensaje distinto pero dejó en claro sus delirios de grandeza, nada distinto al tren bala de Cristina, a los cohetes estratosféricos que una hora aterrizarían en Japón de Menem y al proyecto del propio Alfonsín.

Todos ellos, gracias a sus ideas maravillosas expresadas sin tener en cuenta el contexto de país, se transformaron en memes. (Agencia OPI Santa Cruz)