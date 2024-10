La increíble Argentina, el país de la masa estupidizada, los idiotas recurrentes, la demencia fingida y la impunidad garantizada

(Por: Rubén Lasagno) – La reaparición de Cristina Fernández en la escena política nacional es (además de culpa de Milei) parte de nuestra propia idiosincrasia argentina, donde la memoria es muy recortada, sufrimos una especie de amnesia colectiva grave y más que nada, perjudicial para las próximas generaciones de argentinos que criamos en este microclima en el cual la demencia fingida, ocurrencia del actor Pablo Echarri para justificar el apoyo a cualquier estúpido que proponga Cristina Fernández como candidato (los últimos fueron Alberto Fernández y Sergio Massa), es el punto de partida para revalidar a cualquier energúmeno político que nos imponga una mujer corrupta, condenada por corrupción en la función pública, libre por obra y gracias de los políticos y los jueces y apoyada por Javier Milei un outsiders que llegó con el discurso anticasta y nos inundó en el mismo excremento del cual prometió salvarnos.

Y siguiendo el razonamiento típico de los idiotas recurrentes que están en el gobierno, en el periodismo y en la industria cultural, la cual imprime libros y bibliotecas enteras analizando a la que debería estar entre rejas y no deliberando sobre lo que no sabe y aconsejando lo que nunca hizo bien, comenzaron a hablar de la recluida en su lugar en el mundo, quien sacó la cabeza del bunker en El Calafate y comenzó a pontificar sobre política partidaria. Lo hizo con la misma liviandad que lo hace de economía, aún cuando en los 16 años que le tocó estar en el poder y en todos los casos, poner maniquíes en el gobierno, de finanzas no sabe nada, excepto contar la cantidad de billetes que cabían en los bolsos de dólares que le llevaba Daniel Muñoz y Cía a la calle Juncal.

Y alrededor de esta mujer, a la cual Milei no le toca ni un solo centavo de sus jubilaciones ilegales ni denuncia judicialmente, se mueven los arlequines que hacen “el circo de la falsa disputa”, cuando en realidad se hacen pis, de las ganas que suene el teléfono y del otro lado la dama antigua les reviente el oído con una propuesta irrechazable, de pasar de ser una foca aplaudidora, a transformarse en una marioneta política para usar de mascarón de proa del barco que ella conducirá en el 2025 y 2027.

Y la masa estupidizada del país, conforme a la vitalidad renovada de los periodistas que dicen ser anti K, pero se prestan a la publicidad gratuita de las pavadas que proclama la viuda en redes sociales o en actos armados para pontificar como emérita de lo que no entiende y cuando tuvo la oportunidad jamás aplicó, se pasan programas enteros analizando sus dichos y las respuestas entre algodones del presidente Milei que tuvo la osadía de decir que si por él fuera le pondría los clavos al cajón del kirchnerismo, pero mientras tanto, coloca y sostiene a CFK en la escena política, para producir un mensaje que cada vez menos gente le cree.

Y en ese marco vemos que TN y La Nación+, junto a los diarios Clarín, La Nación, Infobae (solo por nombrar los más importantes) discurren en discusiones y análisis innecesarios, porque están haciendo las delicias de La Cámpora, de la familia Kirchner y el 20% alineado con CFK, que hoy, sin los fondos públicos que extrañan a cada minuto, deben enfrentar una campaña mediática sin el apoyo de medios de comunicación pagos. Sin embargo, han encontrado la forma de lograr gratuitamente, lo que en otros tiempos les costaba mucho dinero.

Y los “grandes analistas” de la política nacional, ponen el yin y el yan entre Cristina y Kicillof, entre Quintela y un grupo de militantes K (como Pablo Grasso en Santa Cruz) que juegan a mimetizarse de “peronistas disidentes” y todo es una estrategias para decir que son distintos, pero siguen siendo y perteneciendo a la misma patota política del kirchnerismo residual.

Ni Cristina es distintas, ni ellos han cambiado y la prensa nacional ocupa semanas enteras de portadas analizando un “enfrentamiento” que no existe, porque la que manda es una sola y el impresentable de Kicillof, es la prueba palpable de quien no puede dar un paso en la política sin la orden impartida por su madre putativa; y si así lo hiciera, sabe que le retirarían el apoyo K en provincia de Buenos Aires, donde el día de la lealtad no es aplicable a las acciones que llevan adelante política y partidariamente hablando.

Yo entiendo perfectamente que Milei no fue resultado de una elección sino de una falta de opción, pero eso no debe ser suficiente para que el electorado argentino vuelva a incurrir en el error recurrente de otros momentos, en los cuales, esta misma mujer le hacía comprar a la sociedad un relato plagado de engaño y mala fe, cuando convencía a una parte de los argentinos de que habían cambiado, eran distintos y venían mejores.

Y la propuesta era poner a dos abyectos como Alberto y Sergio Massa, inútiles mentirosos y corruptos si los hay, quienes, como su jefa, deberían estar con el traje a rayas y no reconvirtièndose en opciones políticas para un cambio que no saben, no pueden y nunca quisieron llevar adelante cuando les tocó la oportunidad de estar en el gobierno. (Agencia OPI Santa Cruz)