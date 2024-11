Violencia de género: el juez Ercolini rechazó recusación en denuncia contra Alberto Fernández

El juez federal Julián Ercolini confirmó hoy al fiscal Ramiro González en la investigación por violencia de género que presentó la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández. La defensa de Fernández, encabezada por la abogada Silvina Carreira, había solicitado apartar al fiscal, alegando “pérdida y ausencia de objetividad”. Sin embargo, Ercolini rechazó el planteo, al considerar que el “descontento con lo producido” no justifica el desplazamiento del fiscal.

En su resolución, Ercolini explicó que las razones presentadas por la defensa reflejan un desacuerdo con las medidas adoptadas en la investigación, algunas de las cuales fueron confirmadas por instancias superiores. Señaló, además, que la defensa de Fernández “no aportó ningún tipo de prueba” para avalar la recusación.

El juez recordó que la defensa puede presentar una denuncia si considera que existen elementos suficientes para sostener alguna acusación. La investigación por la denuncia de Yañez culminó la semana pasada con la ronda de testimonios, por lo que en los próximos días se evaluará si existen pruebas suficientes para convocar a Fernández a una declaración indagatoria.

En paralelo, Ercolini también citó a indagatoria al ex presidente en otra causa penal que investiga presunto direccionamiento indebido en la contratación de seguros durante su mandato, con una audiencia fijada para el próximo 20 de noviembre. (Agencia OPI Santa Cruz)