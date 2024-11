Francos defiende la privatización de Aerolíneas y responde a las críticas de Macri

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció sobre las recientes críticas del ex presidente Mauricio Macri hacia la gestión del Gobierno, señalándolas como “injustas”. Durante una entrevista con La Nación+, Francos sostuvo que aunque Macri apoya las políticas generales del actual Gobierno, frecuentemente critica la implementación, particularmente a los funcionarios responsables de la administración. “Es un expresidente que apoya las líneas generales del Gobierno y a veces critica la gestión, sobre todo a nosotros, los que tenemos la responsabilidad de gestionar. Creo que lo hace injustamente“, comentó Francos en una de sus declaraciones más directas hasta la fecha.

En otro pasaje de la entrevista, Francos destacó la postura de la administración en su confrontación con la ex presidenta Cristina Kirchner y analizó los resultados fiscales de sus gestiones. “Es interesante analizar el tema de la deuda”, apuntó Francos, mencionando la referencia del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre el préstamo del FMI al gobierno de Macri. Francos sugirió que la crítica de Guzmán no toma en cuenta el endeudamiento de los gobiernos kirchneristas. “El peronismo, durante la gestión del kirchnerismo, desde 2003 hasta 2023, excluyendo el período de Macri, aumentó la deuda pública en 300 mil millones de dólares”, detalló el jefe de Gabinete. Además, agregó que el gobierno de Alberto Fernández dejó un déficit fiscal de 30 mil millones de dólares, una cifra que, según Francos, se cubría emitiendo dinero y depositando los fondos en los bancos para mantener tasas de interés atractivas. En ese contexto, señaló: “Los bancos preferían prestarle al Estado y no había crédito para el sector privado”.

Francos también admitió la preocupación del Gobierno por la situación económica de los ciudadanos, aunque defendió las políticas que se implementaron desde diciembre. “Sabemos que mucha gente no está bien, que no llega a fin de mes“, reconoció, antes de subrayar que las medidas implementadas buscan frenar la inflación. “Antes, la gente veía que la inflación subía mes a mes. Vivíamos en una escalada de precios y salarios que nos llevaba a un desastre. Esto generaba en la gente una inquietud, que hoy no la tiene”, añadió.

Respecto a Aerolíneas Argentinas, Francos confirmó el objetivo del Gobierno de avanzar hacia la privatización de la empresa estatal, argumentando que la actual dependencia de los subsidios es insostenible. “No parece justo que la mayoría de los argentinos, el 98% que no vuelan, subsidien al 2% que sí lo hace y a los empleados de la empresa”, señaló Francos, cuestionando el gasto público destinado a la aerolínea. Explicó que la empresa cerrará el año con una pérdida aproximada de 700 millones de dólares, y que, bajo estas condiciones, el Gobierno considera ineludible buscar un modelo más eficiente y sostenible.

En cuanto a los convenios colectivos de trabajo, Francos adelantó que el Presidente ha instruido a los funcionarios para eliminar los “privilegios” que, según el Gobierno, encarecen el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas. “Ojalá prime el sentido común”, señaló Francos, quien subrayó que la administración no dará “pasos atrás” en su postura. (Agencia OPI Santa Cruz)