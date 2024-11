Que la sangre no llegue al río. Luxen apagó la kriptonita y Leguizamón se compró un ábaco para contar hasta cien

(Por: Rubén Lasagno) – Lo que prácticamente se había planteado como un conflicto de poderes, entre el Ministro de Gobierno Pedro Luxen y el Presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón, entró en un remanso de tensa paz, por intervención directa del Gobernador Claudio Vidal, quien llamó al orden a la tropa sublevada y les ordenó reacomodar las fichas, antes que la prensa y la oposición se los lleven puestos.

Obvio, la prensa dice poco, casi nada, porque la billetera del gobierno lubrica el teclado de las computadoras de las redacciones y los micrófonos dedicados a cuestiones menores, pero en los últimos días un Leguizamón desbocado y sin red, inclusive cargó contra el diario que le hacía la entrevista y rompió todas las reglas de la ortodoxia del silencio que se autoimponen aquellos que hablan más del turismo, el deporte y los desaguisados de Milei, que de los problemas políticos del SER y la gobernabilidad que los propios funcionarios, ponen en peligro.

Después de encuentros, llamados telefónicos, discusiones, “pases de facturas”, reproches y alguna reunión off de record entre los actores y el propio gobernador Vidal, el departamento de Prensa de la Cámara de Diputados sacó una comunicación donde se revela la paz kantiana que reina en el gobierno (y en la legislatura) y da letra a quienes analizamos la realidad política de Santa Cruz, para elucubrar lo que en realidad se ha gestado o se está gestando en los entremeses del poder provincial.

El título dice “Leguizamón y Luxen se reunieron para coordinar la asunción del ex Ministro de Gobierno como Diputado Provincial”. De este enunciado surge que el Ministro de Gobierno va a asumir, pero no ahora, sino, como adelantó OPI, en una fecha aún no establecida que se conocerá más adelante.

“Esta tarde, el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, mantuvo una reunión clave con el ex Ministro de Gobierno, Pedro Luxen; y su sucesor, el Subsecretario del Interior, Nicolás Brizuela; para ultimar detalles en lo que respecta a la inminente asunción de Luxen como Diputado Provincial en las próximas semanas y la asunción de Brizuela como Ministro de Gobierno la semana entrante” señala un párrafo del parte de prensa de la Cámara y demás está decir que todo lo que se decía en las redes, no estaba tan equivocado; los propios actores lo confirman.

El mensaje edulcorado, tratando de suavizar (sin aclarar nada) todo lo ocurrido sobre estos dos pilares en los que se apoya el gobierno provincial, el comunicado señala “Tenemos un objetivo en común que nos une y éste consiste en seguir trabajando arduamente en pos del bienestar de todos los santacruceños. Por eso, desde los respectivos lugares que nos toca ocupar y con la enorme responsabilidad que nos compete y para la cual nos confió su voto el pueblo santacruceño, vamos a trabajar de manera articulada para afrontar los desafíos que se vienen y cumplir con las expectativas de la ciudadanía”.

El título de esta nota de Prensa de la Cámara de Diputados, debería haber sido “Colorín colorado, acá nada ha pasado”, pero la realidad es muy distinta y contraria a la que se quiere transmitir.

Cuando en un mensaje político se habla de “la necesidad de trabajar juntos por la gente”, de “transmitir tranquilidad al votante” y prometen “trabajar codo a codo por la ciudadanía”, es que manifiestan su verdadero fastidio por tener que unir el agua y el aceite y en el fondo montan un acting forzado por las circunstancias en las que, una autoridad mayor, en este caso el gobernador, los obliga a replantear sus diferencias, las que, obviamente no desaparecerán, simplemente quedan atenuadas y guardadas, con promesas de explotar en el momento menos indicado. (Agencia OPI Santa Cruz)