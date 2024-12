Milei y Cristina Kirchner cruzan acusaciones por la detención del senador Edgardo Kueider en Paraguay

El presidente Javier Milei y la exvicepresidenta Cristina Kirchner protagonizaron un fuerte intercambio de declaraciones tras la detención del senador entrerriano Edgardo Kueider en Paraguay, acusado de intentar ingresar con 200.000 dólares y 640.000 pesos sin declarar.

Desde su cuenta en X, Milei vinculó al legislador con el kirchnerismo al compartir una imagen de la boleta del Frente de Todos de 2019, donde Kueider ocupaba el espacio para senadores nacionales. “Todo tuyo, Cristina Kirchner. Fin“, fue el escueto mensaje del mandatario, reforzado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien replicó su habitual “Fin“.

Sin embargo, la respuesta de Cristina Kirchner no tardó en llegar. En un mensaje en la misma red social, la exvicepresidenta señaló: “Si hubiera sido mío no votaba la Ley de Bases querido Javier. Te gusta el durazno, pero no te bancás la pelusa. Besis“.

El cruce expuso las tensiones políticas en torno al apoyo de Kueider a la Ley Bases, un proyecto clave del oficialismo al que el senador brindó su respaldo en medio de cuestionamientos sobre acuerdos políticos a cambio de beneficios, como un lugar en el directorio de la represa Salto Grande.

Milei intentó desvincular al Gobierno de la polémica al afirmar que la situación de Kueider “es un problema del kirchnerismo“. “Nosotros estamos haciendo el mejor gobierno de la historia“, sostuvo el mandatario en declaraciones televisivas.

Cristina Kirchner, por su parte, cuestionó la postura política de Kueider, a quien definió como “un peronista devenido en libertario“, y lo acusó de facilitar la aprobación de leyes que, según ella, perjudican a los argentinos. Además, destacó que su ausencia en el Senado ha obstaculizado la derogación de decretos “que condenan a millones de argentinos a la pobreza” y favorecen una nueva política de endeudamiento. (Agencia OPI Santa Cruz)