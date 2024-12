Gobierno desaconseja viajar a Venezuela: “Impera la dictadura”, afirma Adorni

- Publicidad -

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró hoy la postura del Gobierno Nacional sobre las visitas a Venezuela, señalando que no se recomienda viajar a ese país debido a la falta de garantías legales bajo el régimen de Nicolás Maduro.

En su conferencia de prensa habitual, Adorni fue enfático al describir la situación en Venezuela como una “dictadura” y advirtió sobre los riesgos que corren los visitantes. “Las recomendaciones son porque impera una dictadura que un día te puede apresar sin ninguna razón. Es una obviedad. Ir de visita a una dictadura es una obviedad“, sostuvo el portavoz.

Adorni subrayó que el Gobierno no considera a Venezuela como un sistema democrático, ni siquiera con falencias. “Estamos ante una dictadura, no ante un régimen o sistema democrático con falencias, entonces nos tenemos que correr. Es una dictadura, es irracional que uno se vaya a meter porque uno no debe acercarse a las dictaduras“, agregó.

- Publicidad -

Las declaraciones se producen en el contexto de la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, acusado por el régimen de actividades de espionaje, lo que ha intensificado las tensiones diplomáticas entre ambos países y reforzado las advertencias sobre los riesgos de viajar al país caribeño. (Agencia OPI Santa Cruz)