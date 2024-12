Fabiola Yañez reaparece en redes sociales con un mensaje de superación tras denunciar a Alberto Fernández

- Publicidad -

Fabiola Yañez, ex pareja del ex presidente Alberto Fernández, reapareció en redes sociales con un posteo cargado de simbolismo. En una publicación en su cuenta de Instagram, se la ve de espaldas pintando un lienzo, acompañada del mensaje: “Nada como un lienzo en blanco para un nuevo comienzo… Gracias, Vivian Guggenheim @guggenheim_art por todo lo que enseñaste hace tantos años“.

La ex primera dama, quien denunció por violencia de género al ex mandatario, vuelve al foco mediático luego de una entrevista televisiva en la que reveló detalles de los abusos sufridos durante su relación con Fernández. En esa conversación, Yañez confesó que el ex presidente “jamás” le pidió perdón por los golpes y agresiones, y aseguró que actualmente “no podría estar delante de él“.

Además de los episodios de violencia física, Yañez describió el impacto devastador de la violencia psicológica que padeció, a la que calificó como “lo más fuerte que uno padece“. Según relató, vivió situaciones de constante vigilancia y control: “Me mandaban mensajes de ‘te vieron en tal lugar’, me sentí vigilada“.

- Publicidad -

También expuso cómo Fernández la culpaba por sus fracasos políticos, incluyendo la pérdida de elecciones y el deterioro de su imagen pública. “Cree que hubiese ganado y hubiera sido reelecto si no fuera por mi culpa“, afirmó Yañez.

En cuanto a la relación de Fernández con Francisco, el hijo que tienen en común, Yañez detalló que el niño “no quiere” hablar con su padre debido al trato hostil que recibe, aunque ella asegura estar trabajando para no cortar el vínculo entre ambos.

La publicación más reciente de Yañez antes de esta aparición fue en agosto, cuando agradeció el apoyo recibido tras hacer pública su denuncia contra Fernández. En ese mensaje, también reconoció la labor de su abogada, Mariana Gallego, por su “generosidad, paciencia y humanidad“. (Agencia OPI Santa Cruz)