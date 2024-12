Cristina y Milei, solo faltaron los emojis de corazoncitos

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Con motivo de la Navidad, ningún político nacional se privó de enviar su saludo de rigor y como era de esperar en la relación artificiosa que mantienen el presidente Javier Milei y la dos veces condenada Cristina Fernández, tronaron las estupideces y los silencios cómplices desde ambos sectores “en pugna” para la gilada, aunque son socios en la trama oculta que disputa el poder.

Con un “¡Feliz Navidad, Viva la Libertad carajo!” Milei simplificó el mensaje de buenaventura y evitó abrir el mercado de pases político que seguramente no podrá evitar para fin de año, cuando deba “hacer un balance” y para resaltar sus logros, tenga que atacar a quienes empujaron a la Argentina a la miseria y la marginación. ¿Mencionará allí a Cristina Fernández, principal sostenedora del monstruo llamado Alberto?

En cambio Cristina Fernández, la presidente del sodomizado Partido Peronista/justicialista calificó de “mafia y delirio” la relación de Milei y Macri y dijo:

“Macri le exigió ayer a Milei ‘ser transparente’ y ‘cuidar la República. Milei sigue repitiendo que su gobierno es el mejor de la historia y Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación designado por Macri), amenazó anoche desde La Nación+, el canal de los Saguier, que ‘Todo termina en la Corte’; O sea… no importa lo que votás porque quien finalmente decide no fue votado por nadie y además es vitalicio“. Deberíamos decir “¡Mirá quien habla!”. Justamente quien más denigró las instituciones, le robó al país y hundió a la Argentina en la peor crisis política, económica, social y financiera de la historia, se bate a duelo dialéctico con los de su misma especie, pero cuidando las palabras, no sea cosa que por ahí se enojen.

Sin embargo, nótese que el ataque fue contra Mauricio Macri, no contra Milei. Y esto tiene una razón de ser que se advierte desde que el nuevo gobierno asumió el 10 de diciembre 2023.

Ni una denuncia contra la horrible gestión de Alberto Fernández, Massa y muchos menos Cristina, quien usufructuó, como hizo en los últimos cuatro años de los aviones oficiales, los de YPF, una seguridad personal de más de 120 hombres que pagan todos los argentinos y una serie de privilegios que no le correspondían en calidad de vicepresidente.

No hay duda que existe un acuerdo tácito (o tal vez explícito) de no atacarse mutuamente y es obvio que, como hizo Macri durante su gobierno, el atractivo de polarizar con una candidata tan denigrada públicamente, le hace creer a Milei que solo por comparación, va a ser el candidato que elegirá la gente. Pero se olvida que ese ensayo le salió mal a Mauricio y puede volverse contra él si no logra sostener una alianza más o menos importante con el PRO, a menos, claro, que esté pensando cerrar un pacto con el kirchnerismo, al cual dijo que iba a derrotar. (Agencia OPI Santa Cruz)