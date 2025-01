Desde la empresa china Fuzhou Hongdong confirmaron la firma del acuerdo pesquero con el Gobernador Claudio Vidal

- Publicidad -

La firma del acuerdo pesquero con la empresa china Fuzhou Hongdong Pelagic Fishery Co. por parte del Gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, fue confirmado por la publicación “Pescare”, especializado en pesca y actividad naval de Mar del Plata.

Te puede interesar: Claudio Vidal firmó un convenio que legaliza a los piratas chinos que depredan el Mar Argentino y a quienes busca solucionarle los problemas de logística

“Fuzhou Hongdong Pelagic Fishery Co., especializada en pesca en aguas distantes, ha formalizado un memorando de entendimiento con la provincia de Santa Cruz. El acuerdo fue suscrito en la provincia de Fujian, China, en presencia del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y altos representantes de la compañía”, señala el sitio, confirmando nuestra información respecto del viaje del Gobernador y dos funcionarios a China, donde indicamos que había ido a cerrar este negociado.

- Publicidad -

El acuerdo consta de una inversión por parte de Fuzhou Hongdong en la modernización de cinco puertos ubicados en la región de Santa Cruz. Adicionalmente, se prevé el establecimiento de plantas procesadoras de pescado que, indica el proyecto “fortalecerán la cadena de valor en el sector pesquero local”.

Además de Fuzhou Hongdong, otras empresas pesqueras chinas participarán en el proyecto, incluidas Zhoushan Huaxi Fisheries, Hongdong Fisheries, Rongcheng Rongyuan y Shanghai Kunting Import. Estas compañías ya operan en las cercanías de la zona económica exclusiva (ZEE) argentina, lo que refuerza su interés en ampliar su influencia en el Atlántico Sur.

En otro orden, a finales de agosto, el embajador de China en Seychelles, Lin Nan, junto con una delegación pesquera, se reunió con el ministro de Pesca de Seychelles, Jean-François Ferrari, quien expresó interés en fortalecer la cooperación pesquera y de economía azul con China. Seychelles, un centro clave de pesca y procesamiento de atún en el Océano Índico, es parte de la estrategia china para aprovechar recursos pesqueros en África, destaca Pesca.

En Guinea-Bissau, China ha desplazado a la Unión Europea como principal socio pesquero, consolidando su presencia con más de 70 barcos en operación y notables mejoras en la infraestructura portuaria. Esta estrategia refleja el enfoque deliberado del gobierno chino en el desarrollo de empresas pesqueras mixtas, optimizando la logística para fortalecer su control sobre destinos estratégicos marítimos en la región.

El proyecto chino en Santa Cruz

Milko Schvartzman, ambientalista y responsable de proyectos oceánicos de la ONG Argentina Círculo de Políticas Ambientales, advirtió sobre el impacto potencial en la pesca comercial e industrial argentina con la llegada de las empresas asiáticas, destaca Pesca.

“Los armadores argentinos no pueden competir con empresas que reciben subsidios y que no cumplen con las normativas ”, señaló Schvartzman. Además, expresó su preocupación por las implicaciones del proyecto: “China no busca solo invertir, sino controlar los puertos y gestionar los recursos naturales. Esto plantea serias amenazas para la sostenibilidad ambiental y laboral de la región ”.

El Gobernador Claudio Vidal en China – Foto: Prensa Gobierno

La empresa Hongdong había iniciado gestiones para establecer instalaciones en Santa Cruz durante el mandato de Alicia Kirchner, las críticas generalizadas hacia la apertura de puertos para el ingreso de buques señalados reiteradamente por su impacto ilegal, falto de trazabilidad y con otras laxas reglas de juego y sin contemplaciones ni en lo biológico del recurso, ni en lo humano de sus tripulaciones, terminaron por congelar cualquier posibilidad de acuerdo.

En 2021, la misma compañía buscó adjudicarse la licitación para desarrollar un astillero en Comodoro Rivadavia, mientras el ex secretario de pesca Adrián Awstin llevaba adelante su gestión al frente de aquella cartera.

Sin embargo- detalla Pesca – las objeciones relacionadas con su historial en la actividad pesquera llevaron al fracaso de aquella iniciativa, aunque vuelve otra vez a la escena la posibilidad de una licitación abierta internacionalmente, como lo había adelantado oportunamente el propio gobernador Ignacio Torres, aunque ese interés particular asiático fuera desmentido después de filtrarse una reunión en la embajada de la República Popular de China, donde algunos periodistas habían malinterpretado alguna de sus declaraciones.

En el presente, con Vidal en el poder, los inversores asiáticos perciben un entorno más favorable para reactivar su estrategia de expansión en la Patagonia. Al mismo tiempo, en el ámbito de la Gobernación de Santa Cruz no faltan quienes reconocen que el acuerdo pesquero constituye una «carta de intercambio» en las negociaciones actualmente en curso entre esa provincia y las autoridades chinas, destinadas a reanudar la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz. (Agencia OPI santa Cruz)