Anses rechazó el pedido de Cristina Kirchner y Amado Boudou para recuperar sus jubilaciones de privilegio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) rechazó el recurso presentado por la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex vicepresidente Amado Boudou para recuperar sus jubilaciones de privilegio, que fueron dadas de baja en noviembre de 2024.

En el caso de la ex mandataria, Anses determinó que no podrá percibir los 32 millones de pesos mensuales que reclamaba, argumentando que la condena en su contra en la causa Vialidad implica la pérdida del beneficio. “Deniégase el Recurso de Reconsideración interpuesto por Cristina Kirchner”, señala la resolución oficial.

Cristina Kirchner aún tiene la posibilidad de recurrir a la Justicia Federal de la Seguridad Social para intentar revertir la medida. La ex mandataria había sostenido que “la pensión de los ex presidentes no se otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo”, en un intento de invalidar la anulación de su asignación.

Por su parte, Boudou también recibió una negativa definitiva y, además, el Gobierno le exigió la devolución de 280 millones de pesos que cobró durante su beneficio. “Promuévanse las acciones correspondientes a los efectos del recupero de los fondos percibidos”, dictaminó Anses.

Desde el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, subrayaron que la jubilación de privilegio responde a “un régimen excepcional que se otorga en reconocimiento al honor, al mérito y al buen desempeño” y remarcaron que Boudou, al contar con una condena firme por corrupción, no cumple con estos requisitos. (Agencia OPI Santa Cruz)