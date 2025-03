Nuevo bono extraordinario para jubilados: el Gobierno anuncia $70.000 para marzo

- Publicidad -

El Gobierno de Argentina, a través del Decreto 145/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, oficializó un nuevo bono de $70.000 para los jubilados que perciban el haber mínimo durante el mes de marzo. Con este bono, las jubilaciones mínimas alcanzarán los $349.121, sumando al aumento del 2,21% del haber inicial, que quedó fijado en $279.121,71.

El bono será otorgado a quienes perciban un haber menor o igual a $279.121,71, completando la cifra hasta los $349.121. Aquellos jubilados que tengan ingresos superiores a $279.121 pero por debajo de $349.121 recibirán un bono proporcional que complete la diferencia. Por ejemplo, si un jubilado cobra $300.000, recibirá un bono de $49.121.

El Ejecutivo explicó que esta medida responde a los efectos adversos de la inflación sobre los haberes jubilatorios, debido a la fórmula establecida por la Ley N° 27.609, que no reflejaba adecuadamente la variación de los precios y causaba un desajuste en los ingresos de los jubilados.

Este bono es una continuación de las ayudas económicas implementadas desde que asumió la presidencia de Javier Milei, que comenzó con bonos de $55.000 en los primeros meses de 2024 y, desde marzo del año pasado, aumentó a $70.000.

El Decreto también detalló que el bono será no remunerativo, no susceptible de descuento y no se computará para ningún otro concepto. Además, el bono será aplicable a los beneficiarios de prestaciones contributivas de la ANSeS, la Pensión Universal para el Adulto Mayor y pensiones no contributivas como las de vejez e invalidez. (Agencia OPI Santa Cruz)