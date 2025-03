Conflicto docente: eterno y continuado si el gobierno solo piensa en compensar la inflación y no recompone el salario básico

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Una vez más, las negociaciones salariales entre los gremios docentes y el gobierno fracasaron. Ante esta situación, el futuro de la Educación en la provincia es borrosa, oscura y no se ve una salida al problema, a pesar de que en campaña, el candidato del SER parecía tener la fórmula adecuada para resolverlo definitivamente; o al menos eso prometía. El salario docente es una deuda que arrastran las sucesivas administraciones políticas en Santa Cruz, sin acertar una solución definitiva.

La razón por lo cual no se consigue un acuerdo entre las partes se resume a una discusión que el Ejecutivo no quiere dar: la recomposición salarial. Ese es el punto; si el gobierno otorga aumentos por índices de inflación, por más que los publicite todos juntos a los aumentos anuales (38%) para hacer una cifra importante de incremento salarial, resulta ficticio; la realidad es que los salarios mensualmente siguen por debajo de la línea de pobreza y eso no tiene solución si no se recomponen efectivamente los básicos del sector.

El comunicado oficial del gobierno del día 12 de marzo, cuando decidió (unilateralmente) dar por terminadas las paritarias docentes (¿Dónde quedaros las promesas de sostenimiento del diálogo?), señala que se hicieron siete reuniones paritarias, refrendó que durante el 2024 el gobierno aumentó un 189,9% el sueldo básico docente, mientras detalló el incremento del costo de vida patagónico fue del 122%. Y para rematar estos datos ciertamente cuestionados en la práctica, dijo que el gobierno nacional tiene un proyectado inflacionario para el 2025 del 25% y el Ejecutivo provincial ha realizado una oferta por encima de ese número, que llega al 38% de incremento de los salarios para el corriente año lectivo.

Visto así, pareciera que el gobierno ya ha resuelto el problema de la Educación en Santa Cruz, pero nada es lo que parece y mucho menos lo que intenta dibujar el Consejo Provincial de Educación.

La canasta básica en la Patagonia da un aproximado de $ 1.350.000,00 y el salario docente ronda los 800 o 900 mil pesos. Mientras esa diferencia no sea zanjada con una recomposición real y concreta, cualquier aumento del 2 o el 3% va a ir corriendo detrás del problema, pero no lo podrá solucionar. Es decir, el que el Ejecutivo debe disponer de un monto significativo de fondos para, en primer lugar, compensar ese desfasaje en los salarios que ronda (en término generales) en unos 400 mil pesos por cada docente y a partir de allí, recién el gobierno podría hacer valer la índice de inflación como variable de ajuste por inflación.

Mientras no se proceda a realizar una verdadera recomposición salarial, consistente en poner los salarios “en su nivel piso”, ya que hoy está en el subsuelo, ningún número que tire al viento el gobierno provincial, será una propuesta seria y mucho menos coherente con la realidad actual.

La anarquía de los números

Cuando el Ejecutivo blande el pago del 38%, lo cual luce como una cifra “impactante”, no dice que eso debe ser distribuido a los largo de los 12 meses y en realidad resulta un 3,6% de aumento real por mes.

La falacia de los números “redondeados” de esos porcentajes a lo largo de un año, parecen importantes, pero no lo son. Distinto sería si el gobierno recuperara realmente el salario docente y a partir de allí aplicara la fórmula que pretende aplicar hoy, desconociendo el atraso que sufren los sueldos, no solo de los docentes, sino de toda la administración pública.

Teorema de Baglini, al palo

Recordemos las palabras del propio Claudio Vidal en campaña, cuando en un video distribuido por sus operadores en redes sociales destacaba (ahí si) la verdad que hoy desconoce en la práctica de gobierno. Decía el entonces candidato:

“Tenemos que darle a los sectores de la educación, salarios dignos, donde no solo el docente del sector privado tenga la oportunidad de vivir bien y de tener un salario que le permita vivir durante todo el mes… Tenemos compañeros docentes, de la salud pública, del IDUV que veo cómo reclaman paritarias. Obviamente, todas estas cosas pasan porque hay una negativa del Ejecutivo y hay acompañamiento de unos dirigentes del sector estatal bien cuestionados hoy, por no defender a los trabajadores.

¿Hay necesidad de hacer pasar hambre al trabajador del Estado? ¿Hay necesidad de hacer pasar tanta necesidad…?. Hay 49% de pobreza en esta provincia. ¿Cómo puede ser?, no hay aumento para los trabajadores de la administración pública, pero si hay super aumentos en los impuestos. Te dan un 40, un 30 o un 20% de aumento en los salarios, pero pagás 200% de aumento, en las tarifas. ¡Esto no es peronismo, ésto no es peronismo! ¡Acá no hay amor por el prójimo!. Éstas, no son las decisiones políticas que nos van a ayudar a salir adelante.”

Hoy, un año y medio después de estas palabras, los docentes y la administración pública siguen sin salarios dignos; el gobierno actual ha cerrado paritarias con el sector docente, los dirigentes que Vidal criticaba porque acompañaban al Ejecutivo de entonces, hoy lo acompañan a él; la pobreza no bajó, aumentó; lo impuestos siguen aumentando tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Si ponemos todo en contexto del discurso del Gobernador, lo que hay en Santa Cruz hoy no es peronismo y tampoco se han tomado decisiones que le ayuden a la gente a salir adelante. (Agencia OPI Santa Cruz)