Una diputada con rostro pero sin la suficiente autocrítica a la hora de hablar sin red

(Por: Rubén Lasagno) – Particularmente, no soy de explorar las redes sociales para referirme a los que allí hablan impunemente y dicen cosas que generalmente no dirían en una entrevista abierta. Tampoco, desde nuestro medio, levantamos contenidos de las redes por razones obvias; cuando las papas queman, los autores suelen invocar “hackeos” y tras escapar por medio del consabido “yo no fui”, se desentienden de las responsabilidades que les cabe como autores de textos sin el menor anclaje en pruebas que así lo demuestran. Es un punto flaco de la anarquía de las redes sociales que son tan pluralistas como inseguras y vulnerables.

Dicho esto y teniendo en cuenta que la democratización de las comunicaciones no debe significar la idiotización de la masa y como creen algunos que las redes son el numen del periodismo donde muchos recalan para armar “notas periodísticas” sin la menor idea de en qué consiste una investigación con carga documental, testimonios y datos, voy a hacer una excepción en esta oportunidad, porque la coyuntura así lo amerita y procederé a extraer una reflexión de expresiones vertidas por la diputada nacional Ana Ianni en las redes, relacionado con el tema Ficha Limpia.

La legisladora del FPV, habló post votación y caída del proyecto de Ficha Limpia, algo que todo el kirchnerismo, especialmente, siempre rechazó, por obvias razones. Ianni escribió en su perfil:

“No hay mejor verdad que la realidad. Cuando se quiere forzar la voluntad del pueblo en contra de sus intereses y de la vida democrática, el resultado es adverso a los que con odio incumplen el mandato constitucional por el cual juraron desempeñarse en su función. Ficha limpia no es lo mismo que votos sucios”.

Pensemos que quien escribió esto, es una férrea detractora de la Ficha Limpia; obviamente, pertenece a un partido (Frente Para La Victoria) cuyos gobiernos nacionales y provinciales (Santa Cruz, Formosa, Buenos Aires, Tucumán, Chaco, etc) tienen la mayor cantidad de procesados y condenados por corrupción en la historia del país y posiblemente del continente americano.

Es decir, sus palabras, más que un análisis objetivo de la realidad, es un ataque para defender a los suyos, involucrados en miles de delitos contra el Estado y que lleva como cabeza de grupo a la doblemente condenada por corrupción Cristina Fernández, la ama de llaves del partido en el que milita, pertenece, defiende y del cual es devota, Ana María Ianni.

El lado A y B de un mensaje

Parafraseando a Aristóteles la legisladora santacruceña puso énfasis en un punto central: la realidad y es precisamente esa realidad lo que le ha demostrado permanentemente al kirchnerismo que vive del relato y el recorte de la historia; esa realidad es la única que prevalece y ella y sus defendidos han envilecido tanto la palabra “verdad” que la única manera de anular su relato, es confrontarlo con la realidad misma.

Entonces, Ianni armó una frase sin decir concretamente que se está refiriendo a la votación negativa de la Ficha Limpia en el senado y se apropió de una sentencia absolutamente falsa, infiriendo que quienes buscan la aprobación de la norma, “quieren forzar la voluntad del pueblo en contra de sus intereses y la vida democrática”, señala.

Es decir, según el enfoque de Ianni, la caída del proyecto para despreciar, impedir y quitar a los corruptos de la política, es un acto de justicia logrado en contra de quienes a espaldas del pueblo y en contra de los intereses de la patria y de la democracia, pedían su aprobación (¿?). No, es exactamente al revés de lo que Ianni dice.

Si el gobierno de Javier Milei no fuera cómplice del kirchnerismo o el partido que representa Ianni no tuviera el trasero sucio, deberían convocar a un plebiscito en las próximas elecciones legislativas, agregando una boleta por si o por no, para que el ciudadano, a lo largo y ancho del país, se exprese sobre si quiere o no Ficha Limpia en la política nacional.

No tengo duda que más del 95% daría su consentimiento y esa sí, sería la manifestación más genuina del pueblo y no el circo endogámico que hacen los diputados y senadores que no representan a nadie, sino solo a sectores minoritarios y especialmente a ellos mismos, sus intereses y los de su partido, siempre en nombre “del pueblo o la gente” sobre la cual defecan.

Ficha Limpia no le conviene a ninguno

Allí la realidad revelaría la única verdad, a la que alude Ianni y es que, mientras todos ellos “festejaron emocionados” la caída de un mínimo control de calidad en la política que se proponía para empezar una depuración necesaria, lo que se vislumbró post sesión, en la gente, fue la desazón de saber que la clase política argentina es adúltera de la moral y la institucionalidad y cómplice con la impunidad de los corruptos, como tantos de los integrantes del partido de Ianni, que no pueden caminar por la calle sin que los repudien o los hagan pasar vergüenza, de la que carecen.

Son 42 ex funcionarios kirchneristas/peronistas o como se llamen, que en los últimos 15 años han sido procesados, enjuiciados y/o condenados por el ejercicio corrupto de sus funciones en distintos niveles de gobierno (solo nacional), siendo el proceso judicial más visible, el que condenó doblemente a la jefa de la asociación ilícita, Cristina Fernández, Julio de Vido, López, Boudou y sigue al lista.

Este si es un hecho de la realidad, parafraseando a Ianni, que, como en el caso de Ficha Limpia, las autodefensas políticas del sector, tal la ejercida en este twits por la diputada nacional, interpretan que no son culpables de ningún delito y por el contrario, son perseguidos por la justicia en la búsqueda de su cancelación política.

Una ridiculez total, cuando dejaron los dedos pegados en el robo sistemático de un país, un PBI y la malversación de la fe pública, mediante el engaño, la mentira, el fraude y el relato de un populismo abyecto y desesperanzador para las generaciones presentes y futuras.

Por todo esto, las palabras de la diputada Ana María Ianni suenan absurdas al tratar de invertir los argumentos y hacer una reinterpretación antojadiza de lo que piensa y opina (supuestamente) la gente de la Ficha Limpia, cuando en realidad, toda la sociedad les está demandando a los políticos que sean honestos y merecedores del poder que le han dado en las urnas y no salten de alegría, como sucedió con Alicia Kirchner y demás senadores de su bloque, cuando el proyecto de Ficha Limpia borró de un plumazo el poco espíritu de transparencia que al menos una mínima parte de la clase política argentina, tuvo la esperanza de lograr pero el gobierno y la oposición K, lo impidió.

La falacia argumentativa es un recurso muy difundido en la política nacional y el mejor exponente ha sido históricamente el kirchnerismo, sin embargo, en los últimos meses el presidente Javier Milei y su gobierno ha demostrado ser refinados alumnos de Cristina y “los termos” que le responden y le siguen. Pero aún así, pese al ejército de trolls, operadores en redes, ensobrados con streaming y difundidores de argumentos invertidos para defender lo indefendible desde la clase política (oficialismo y oposición), todavía existe el poder de análisis de una parte del periodismo crítico que puede desenmascarar a los cultores de la mentira recurrente de quienes ocultan la realidad para no chocarse con la verdad. (Agencia OPI Santa Cruz)