No vote candidatos testimoniales, lea los antecedentes de quien se ofrece y recuerde que le prometen lo que nunca le van a cumplir (Informe I)

(Por: Rubén Lasagno) – Después de tanto tiempo votando y equivocándonos en la Argentina y en la provincia, ante este nuevo ensayo democrático de medio tiempo que se juega la política nacional y provincial, los votantes (todos nosotros) debemos tener en claro algunos tips para minimizar daños a futuro; es decir, evitar que sean elegidos los oportunistas, ladrones, mentirosos, becarios de siempre a costa de los fondos públicos, que una vez en sus bancas responden solo a intereses propios y sectoriales o acomodan a toda su familia, amigos y favorecedores, salen millonarios y olvidan lo que alguna vez dijeron que iban a hacer si llegaban: representar al pueblo.

La única forma de cambiar la política es mediante el voto y para votar bien se necesita estar muy informado sobre quién es, lo que fue, lo que es, hizo y dice que va a hacer un candidato, repasar su pasado político y no comprar su discurso a libro cerrado, como un paquete de regalo el cual, cuando lo abrimos (léase: una vez en el cargo) es tarde para lamentarse, por cuanto, la política y los políticos tienen muy bien aceitado los mecanismos para llegar (fáciles, rápidos y “convincentes”) y trabados los mecanismos de salida, al punto que aún cometiendo graves delitos de corrupción y abusos sexuales reiterados, como es el caso del diputado provincial Fernando Españón, siguen en funciones, se amparan en los fueros concedidos, los blindan las mayorías forzadas de su partido (en este caso el SER, recordemos que para lograrlo compró dos diputados del FPV) y sus pares en la legislatura, se transforman en cómplices directos, en este caso de Españón, pero puede ser de cualquier otro, olvidándose de todo lo que prometieron en campaña e inclusive lo que juraron cuando asumieron la banca.

El poder es tuyo en la urna

Hay un proverbio árabe que dice “La primera vez que me engañes, la culpa será tuya; la segunda vez, la culpa será mía” y esta frase simple casi banal, encierra una sabiduría ancestral de aplicación lineal en todos los actos humanos en comunidad.

Particularmente en la política, el engaño, la mentira, la simulación, la falta de honestidad, la precariedad intelectual de algunos candidatos y hasta la inmoralidad de muchos ellos, pueden detectarse previamente y nos permite corregir a tiempo expulsándolo en las preferencias públicas el día que entramos en el cuarto oscuro. Si no lo hacemos, la culpa no es de ellos, es nuestra.

Claro, casi nunca van solos. Generalmente son caras asociadas a intendentes, gobernadores o presidentes, que aprovechan algunos vientos políticos favorables, para meternos estos “incubus” políticos que luego resultan un fiasco.

Ahora bien, lo que debemos hacer en las urnas es castigar al innombrable y a todos aquellos que los acompañan. De esta manera, cada partido se cuidará de llevar en sus boletas, personajes de mala reputación en cualquier sector de la lista, aún cuando se muestren como “de relleno”; sabemos que cuando hay necesidad, se acomodan los tantos y se suplantan lugares, sin que estas maniobras “legales” pero antiéticas sean consultadas a la gente; las manejen en un Concejo Deliberante, en la Cámara de Diputado provincial o en el Congreso, obviamente sin que quien votó, tenga la mínima posibilidad de opinar.

Ud me votó… jódase

Tras la consabida frase “el pueblo nos eligió”, cada uno de los que empoderamos en las urnas, hace lo que quiere. Es un recurso retórico que utiliza el político para legitimar cualquier acción que toma, por más deleznable, incorrecta e inoportuna que resulte.

Es una frase de manual que todos en algún momento utilizan para justificar cualquier acción infame que cometan o decisión controvertida que tomen, haciendo ver que “la voluntad popular” respalda cualquier cosa que hagan, lo cual es falso.

Ejemplos claros como el encubrimiento de Españón por parte del gobierno y la legislatura provincial, es uno de ellos. Nadie puede pensar que la sociedad va a aprobar el encubrimiento de un abusador y. corrupto. Está claro que es una decisión del partido, a espaldas de la gente que los votó, aún cuando los interesados pretendan hacerlo ver de otra manera.

El otro, es el demoledor sostenimiento del déficit por parte de Javier Milei, a costa del empobrecimiento y hambruna de los jubilados que lleva dos años, la anulación total de la obra pública, dejando a los habitantes en peligro y la orfandad y la denigración absurda del sistema de salud, la Educación y la seguridad pública, que aplica el gobierno nacional justificando todo en la absurda frase “yo te lo dije”, que es una nueva manipulación del mensaje, igual a la anterior, pero devolviendo al votante la responsabilidad de lo que el presidente hace en nombre de la motosierra.

Esto se traduce en “Si yo te dije que iba a hacer esto y vos lo votaste, ahora no te quejes”. Una gran falacia de los cleptómanos de la fe pública (además de los dineros públicos, claro) como aquellos que sostienen la falacia de las mayorías para cometer actos ilegales e inmorales en la función pública, argumentando que tienen mandato popular para hacer cualquier cosa..

Si el lector tiene alguna duda, recuerde la frase de Carlos Menem durante su embestida privatizadora: “Si les hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban”

Dicho todo esto, cada habitante de Santa Cruz deberá ver, estudiar, informarse y catalogar a cada propuesta política y los que la integran, para minimizar los riesgos de una equivocación que luego arrastraremos por varios años, sin oportunidad de corregirlo.

No vote cargos testimoniales, ese invento de Néstor Kirchner que en materia de engaño y fraude era un maestro. Si hay un intendente, concejal o diputado que se ofrece para un cargo que no va a ocupar, niéguele el voto, tanto a él como a quienes lo acompañen en una boleta. Los “testimoniales” es una veerdadera burla en la cara a los votantes. Una tomada de pelo atroz, porque se están proponiendo para que los voten, personas que no les dicen, pero es obvio que no dejarán su cargo. Es inaudito que una persona, se deje engañar de manera tan absurda.

Mire, busque, infórmese y pregunte quién es quién en la oferta electoral, qué hizo, de dónde viene y en qué contexto se ofrece. También escuche lo que dice y si tiene oportunidad, incomódelo con preguntas punzantes. No crea cuando en una radio o en un diario escucha y. lee todas bondades del personaje y el periodista omite preguntarle lo que Ud desearía oír.

En general el periodismo suele ser absolutamente servil a los intereses de los candidatos, en la mayoría de los casos por los dineros que manejan los políticos en campaña, por este motivo, será nuestra obligación de acá en más, estudiar a cada uno y aportar a la opinión pública una radiografía de aquellos que se propongan y especialmente, los que reinciden y tienen un Veraz político fácilmente demostrable.

Después de eso, cada ciudadano como votante tendrá la decisión propia de hacer lo que quiere y decidir, parafraseando el proverbio árabe, si es culpable por su ignorancia o por su complicidad en la acción de elegir siempre lo mismo. (Agencia OPI Santa Cruz)