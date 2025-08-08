El ministro Caputo aseguró que la volatilidad del dólar no se trasladará a precios

- Publicidad -

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó disipar las dudas sobre la sostenibilidad del programa económico del gobierno, en un contexto de dificultades para acumular reservas y la reciente volatilidad del dólar. Tras la suba del dólar en julio, que generó preocupación, el ministro insistió en que el plan económico está diseñado para contener la inflación.

En declaraciones al canal de streaming Carajo, Caputo se dirigió a los empresarios y formadores de precios, a quienes les pidió “cambiar el chip“. El ministro advirtió que será importante que se acostumbren a que la volatilidad del dólar no se traslade automáticamente a los precios. Remarcó que el país viene de muchos años de una situación sin competencia y con una macroeconomía desordenada, lo que generaba déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Esto, según explicó, causaba la depreciación de la moneda y, en consecuencia, la inflación.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que es un “aprendizaje importante” para toda la sociedad y el empresariado dejar de sujetarse al tipo de cambio. Argumentó que durante décadas era una estrategia rentable “sentarse en el stock” de productos, ya que el consumidor terminaba avalando los aumentos. Sin embargo, enfatizó que el sistema actual es “totalmente diferente y opuesto” y que ahora la disciplina fiscal es la base de la estabilidad.

En este marco, Caputo destacó que los supermercados están rechazando las listas de precios con aumentos de proveedores nacionales y optando por comercializar productos importados a un menor costo. Ante esto, aclaró que su gobierno no celebra que las empresas argentinas vendan menos, sino que valora la competencia, ya que lo que importa es que la gente tenga la opción de conseguir productos de mejor calidad a un precio más bajo.

El ministro defendió el esquema económico actual, señalando que el tipo de cambio ya no sigue una lógica ascendente automática y que la estabilidad se asienta en la disciplina fiscal. Explicó que “no hay emisión monetaria, ni por déficit ni por pasivos remunerados“, lo que describió como la “convalidación monetaria” que genera inflación. (Agencia OPI Santa Cruz)