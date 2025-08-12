Avanza la causa por la agresión al fotógrafo Pablo Grillo: realizan la reconstrucción del disparo

- Publicidad -

La División Balística de la Policía de la Ciudad llevó adelante la reconstrucción del disparo que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, en una pericia que se considera fundamental para la causa judicial en curso. La diligencia se desarrolló en el Centro Argentino de Seguridad de General Rodríguez y contó con la participación de peritos de la querella y la defensa, quienes buscaron determinar la trayectoria, la velocidad y el ángulo de salida del cartucho de gas lacrimógeno.

La reconstrucción busca también esclarecer si el proyectil rebotó en alguna superficie antes de herir a Grillo, un dato relevante para entender la dinámica del incidente y la fuerza con la que el proyectil impactó. Agustina Lloret, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las abogadas de la víctima, explicó que es crucial saber “si el proyectil impactó sobre otra superficie previo a herir a Pablo y, en ese caso, si le hizo perder o ganar velocidad, o desviarse“.

Mientras tanto, la Justicia avanza en la investigación. Fabián Grillo, padre de Pablo, informó que el gendarme Héctor Guerrero, señalado como el presunto autor del disparo, fue llamado a declaración indagatoria para el próximo 2 de septiembre. Aunque se mostró cauto sobre los tiempos de la justicia, Grillo destacó que el proceso está avanzando de manera relativamente rápida en comparación con otros casos. “No creo que haya motivos para no juzgar a esta gente, pero el Sistema Judicial Argentino nos tiene acostumbrados a ser cautos“, afirmó.

Por otro lado, la familia se mantiene a la espera de una mejoría en la salud de Pablo, quien en las últimas semanas fue dado de alta del Hospital Ramos Mejía. Su padre contó que, en poco tiempo, el fotógrafo volverá al centro de salud para la colocación de una prótesis, lo que le permitirá no depender del casco protector que utiliza actualmente y, en un futuro, podría significar una mejoría en su calidad de vida. (Agencia OPI Santa Cruz)