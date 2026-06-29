Caen los nacimientos en Tierra del Fuego

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(OPI TdF) – Según datos del Registro Civil de Tierra del Fuego se registran cambios demográficos que se consolidan en los últimos años respecto a la caída de los nacimientos y el asentamiento de nuevos habitantes en la provincia.

Las estadísticas oficiales dan cuenta que desde 2024 hay un cambio significativo en el registro de nuevos habitantes.

Así lo destacó el director provincial del Registro Civil, Martín Romero al señalar que en 2022 se registraron 6.643 cambios de domicilio, en 2024 la cifra descendió a 4.361 y durante 2025 alcanzó apenas 4.435 ingresos, lo que representa alrededor de 2.000 personas menos por año respecto de los niveles registrados años atrás.

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Romero sostuvo que “el fenómeno está directamente relacionado con el contexto económico que atraviesa el país y con la pérdida de empleo”.

“Durante muchos años el principal motor de migración fue la búsqueda de trabajo. Hoy esa expectativa ya no es la misma“, sostuvo.

En relación con los nacimientos, el funcionario destacó que actualmente se registran unos 200 nacimientos menos por año.

Entre las causas, Romero sostuvo que se debe a “cambios culturales, el nuevo rol de la mujer en la sociedad, la búsqueda de desarrollo profesional, la postergación de la maternidad y las dificultades económicas que enfrentan muchas familias”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)