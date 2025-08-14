Allanamientos en Comodoro Rivadavia tras tiroteo entre bandas

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Brigada de Investigaciones de la Policía de Chubut realizó 8 allanamientos este miércoles en Comodoro Rivadavia en una causa que investiga ataques con armas de fuego entre dos bandos que se registró días atrás en la intersección de las calles Huergo y Florida.

La policía realizó allanamientos simultáneos en los barrios Pietrobelli, Jorge Newbery y Cerro Solo, y tras los procedimientos se secuestraron armas de fuego, chalecos antibalas, municiones y proyectiles de guerra.

El jefe de la Brigada, Javier Orellano indicó que se realizó “un trabajo complicado porque los vecinos, ante el temor, no querían colaborar en forma directa. Sí entablaron diálogos y describieron lo que pasaba, pero la mayoría no quiso ser entrevistada formalmente o aportar imágenes de cámaras de vigilancia”.

La investigación indica que el conflicto se produjo entre “dos personas pertenecientes a distintos grupos, situación que derivó en la intervención de más integrantes de cada bando. La problemática de fondo no se pudo determinar, pero se trataría de disputas de vieja data”.

“Hay personas identificadas. La investigación continuará y seguiremos trabajando para obtener más información” sostuvo el funcionario policial quien recordó que el enfrentamiento provocó daños en vehículos y viviendas de personas que no están vinculadas a los grupos en conflicto. (Agencia OPI Chubut)