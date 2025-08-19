Educación anunció concursos de titularización de cargos docentes y jerárquicos

- Publicidad -

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido anunció este lunes que se iniciará el proceso de concursos de titularización para cargos docentes y jerárquicos y se implementará durante el 2026.

Así lo confirmó la titular de la cartera educativa quien participó de la entrega de equipamiento solar a las Escuelas Industriales N° 1 y 10 de Caleta Olivia.

Rasgido destacó la importancia de concursar los cargos docentes y jerárquicos, que en este caso el último antecedente data de 1994.



“Estos procesos son fundamentales para brindar estabilidad laboral a los docentes y fortalecer los proyectos institucionales” indicó la funcionaria.

Los concursos de cargos jerárquicos incluirán más de 300 puestos en toda la provincia, programados entre octubre y diciembre de 2026, mientras que la titularización docente se realizará en febrero de 2026, con toma de posesión al inicio del próximo ciclo lectivo.

Rasgido sostuvo que “tanto los concursos jerárquicos como los de titularización estarán sujetos a un proceso riguroso que abarcará antecedentes, evaluación y oposición. Adicionalmente, se implementará una instancia obligatoria de formación continua, que incluirá capacitaciones en el servicio con un enfoque práctico en el desempeño”.

“Hablar de concursos de titularización tiene que ver con empoderar al docente y generar condiciones que garanticen su estabilidad laboral. No se puede pensar en transformar la educación sin colocar al docente en un rol clave dentro de este proceso” afirmó la presidenta del CPE.

Los últimos concursos por nivel educativo se realizaron en 2013 para Educación Secundaria, en 2017 para docentes de Educación Inicial, Primaria y modalidades (Rural, Especial y Adultos) y, en 2022 para algunos espacios de la Educación Técnica. (Agencia OPI Santa Cruz)