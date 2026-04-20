- Publicidad -

Delcy Rodríguez emitió un pronunciamiento oficial desde Venezuela al cumplirse poco más de tres meses de su asunción como presidenta encargada en reemplazo de Nicolás Maduro. La mandataria utilizó sus redes sociales para difundir un reporte de gestión sustentado en nuevas métricas estatales y promesas de reencuentro nacional.

El documento oficial ubicó los primeros 100 días de administración como el inicio de una etapa destinada a recuperar la confianza social. “Cuando un país se une, no hay nada que lo detenga“, afirmó la funcionaria sobre las metas de su mandato.

La jefa de Estado enmarcó esta línea de tiempo como un camino hacia una paz desprovista de clasismo y racismo. El gobierno central dividió este plan pacificador en dos áreas de intervención directa:

- Publicidad -

El Estado benefició a más de 8.000 venezolanos mediante la implementación de la Ley de Amnistía .

benefició a más de mediante la implementación de la . La administración integró a todos los sectores a través del Programa de Convivencia y Paz.

El programa estatal incluyó índices específicos sobre la criminalidad territorial. Rodríguez sostuvo que el país registra actualmente tres homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que vinculó al despliegue operativo de más de 6.000 cuadrantes de paz activos en las calles.

Esta infraestructura policial aporta más tranquilidad para las familias y estabilidad institucional, indicó la sucesora de Maduro. Las estadísticas de la administración central también abarcaron la actividad comercial del país sudamericano.

La economía presentó un incremento del Producto Interno Bruto (PBI) de casi un 9%. La presidenta encargada asoció este porcentaje a 20 trimestres consecutivos de expansión y apuntó que el gobierno debe traducir estos números en mejores ingresos y más empleo real para la población.

Rodríguez completó su discurso apelando a la defensa de la patria heredada de Simón Bolívar y a la necesidad de abrir la economía local. El Poder Ejecutivo respaldó este balance apoyando a mujeres emprendedoras con una inyección crediticia de más de 70 millones de dólares. (Agencia OPI Santa Cruz)