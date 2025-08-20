ATE analiza la propuesta salarial del Gobierno para escalafones seco y húmedo

- Publicidad -

(OPI TdF) – ATE someterá a consideración de sus afiliados la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial para los agentes de los escalafones seco y húmedo. Así lo confirmó Carlos Margalot, secretario de Finanzas del gremio, tras una reunión paritaria que se llevó a cabo en la ciudad de Tolhuin. Las partes acordaron un cuarto intermedio y se volverán a encontrar este viernes 22 de agosto en Ushuaia, en el Salón Antártida de la Casa de Gobierno, para formalizar una respuesta.

La oferta del Poder Ejecutivo, detallada por el Ministerio de Economía, contempla diferenciaciones para cada grupo. Para los trabajadores del escalafón seco, se propuso un aumento de la antigüedad del 2% al 2,25% a partir de agosto de 2025 y un incremento salarial del 3% en septiembre, calculado sobre la masa salarial. Por su parte, para los agentes del escalafón húmedo, la propuesta incluye un aumento de la antigüedad del 2% al 2,50% en agosto de 2025, además del mismo incremento salarial del 3% de movimiento de masa para el mes de septiembre.

En la mesa de negociación, los representantes de ATE, entre ellos Carlos Córdoba, Felipe Concha, Violeta Santander, el propio Carlos Margalot y Jonathan Chocobar, también expusieron otras demandas. El gremio solicitó un incremento retroactivo para los meses de junio y julio de 2025, con carácter remunerativo, para compensar la falta de aumentos durante ese período. Además, plantearon la necesidad de trabajar en mecanismos para elevar las horas de guardia y continuar la discusión en futuras paritarias sobre la equiparación de los ítems de antigüedad y asignaciones familiares.

El encuentro, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Trabajo, contó con la presencia de una comitiva del Gobierno provincial, encabezada por el ministro de Economía, Francisco Devita, y la ministra de Trabajo, Sonia Castiglione. También participaron Walter Campos, secretario de Asuntos Gremiales, y Cristian Segui, referente del área de Enfermería. (Agencia OPI Tierra del Fuego)