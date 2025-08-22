Allanaron Alcaidía de Trelew por causa de sextorsión

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La División Policial de Investigaciones (DPI) de la Policía de Chubut efectuó un allanamiento en la Alcaidía de Trelew vinculado a una causa por presunta sextorsión y se secuestraron 10 celulares que serán peritados en el marco de la investigación judicial.

El procedimiento se realizó este jueves tras la denuncia de una víctima que recibió un mensaje a través de WhatsApp donde mediante un engaño de imágenes sexuales le reclamaban un pago por 995 mil pesos.

Las transferencias debían realizarse a una cuenta bancaria vinculada a un ex trabajador judicial de apellido Borello, de 34 años, quien posee múltiples condenas en Trelew y actualmente cumple pena en la Alcaldía.



Efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y del personal de la Alcaldía, bajo la supervisión del comisario Mario Ubiria realizaron el allanamiento autorizado por la jueza Stella Eizmendi y en la investigación interviene la fiscal Anya Puchetta.

La justicia investiga si internos de la Alcaldía organizaban maniobras extorsión mediante la amenaza de difundir material íntimo a cambio de dinero. (Agencia OPI Chubut)