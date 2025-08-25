Recorridos por fábricas: el Gobierno abre las puertas de la industria local

- Publicidad -

(OPI TdF) – Con motivo de la celebración del Día de la Industria, el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Producción y Ambiente y la Secretaría de Industria y Promoción Económica, organizó jornadas de puertas abiertas en fábricas de Río Grande y Ushuaia. La iniciativa busca acercar a la comunidad a los procesos productivos de la región y destacar el papel de este sector en la economía local.

Las visitas guiadas tendrán lugar el 2 de septiembre en Río Grande y el 3 de septiembre en Ushuaia. Los recorridos permitirán a los asistentes conocer la historia y los procesos de producción que caracterizan a las empresas fueguinas. Según el cronograma oficial, se podrán visitar compañías de los rubros textil, como Australtex SA; electrónico, con la participación de BGH, Electro Fueguina y Newsan; del sector plástico, como Río Chico y Vinisa Fueguina SRL; y de alimentos, incluyendo a Vitalcan, CTF y GDS.

El objetivo de esta actividad, según informaron fuentes provinciales, es “visibilizar cómo la industria genera empleo, fortalece nuestra identidad como fueguinos y es símbolo de soberanía“. La propuesta se enmarca en un contexto donde el sector enfrenta desafíos económicos y regulatorios, buscando reafirmar su importancia para el desarrollo de Tierra del Fuego.

Para participar, los interesados deben completar un formulario de inscripción online, donde podrán seleccionar la localidad, el horario y la industria que desean visitar, para Río Grande en tanto para Ushuaia Las autoridades aclararon que los cupos son limitados y se asignarán por orden de registro.

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Provincial de Investigación, Estadísticas y Censos (IPIEC) y el Ministerio de Producción, la industria fueguina ha mostrado un crecimiento sostenido en la generación de empleo. El año 2024 cerró con un total de 9.645 operarios, lo que representó un incremento interanual del 12 % en comparación con los 8.607 trabajadores registrados en diciembre de 2023. Esta tendencia se mantuvo en el primer semestre de 2025, alcanzando en junio un total de 9.731 trabajadores, lo que marca un aumento de 523 ocupaciones respecto a abril del mismo año. (Agencia OPI Tierra del Fuego)