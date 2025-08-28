El presupuesto municipal de Río Turbio y las deudas que todos los intendentes acumulan y nadie reclama

- Publicidad -

(Por: Lic Esteban Bermudez para OPI Santa Cruz) – Revisando el presupuesto municipal de Río Turbio y de acuerdo a los datos que expresa la comuna como información oficial, encuentro un par de cuestiones muy significativos, en las dos planillas que conforman la presentación.

En una de esas planillas se expresan los recursos y fondos que el municipio estima recaudar en el año y la otra planilla los gastos estimados, donde (obviamente) ahí se cargan los sueldos y aumentos proyectados al todo el personal de planta permanente, cargos políticos, contactos, etc.

Cuando se analiza la planilla de gastos de la municipalidad rioturbiense se observan datos bastante significativos, por ejemplo:

“Gastos de Combustibles y Lubricantes”: incluye un gasto total de $ 263.643.712,52

Si lo proyectamos nos da un Gasto Mensual de $ 21.910.309,27 con un consumo diario (sobre 22 días hábiles comerciales) de $ 998.650,64.

Si trasladamos estos precios al gasto diario no da una utilización de 939 litros de nafta, teniendo un promedio de 60 litros por cada carga de un auto/camioneta, arroja que diariamente el municipio utilizará 16,7 tanques de combustibles por día o en caso del gas oil equivaldría a 744 litros por día aproximadamente, lo cual llevaría a un consumo diario de 9,3 tanques de diesel diario tomando como base la capacidad de carga de 80 litros que carga una camioneta.

“Gastos de Publicidad y Difusión”: está presupuestado un total de $ 29.972.829,60, una cifra considerable la cual sería interesante conocer cómo se reparte y/o utilizan estos recursos.

En la planilla de “Recursos” el intendente Mena resalta significativamente en el Item “Deudores de Ejercicios Anteriores”, la suma de $1.485.867.795,04. Es decir esto es la cantidad de dinero que se le debe al municipio de Río Turbio y que se pasan de un intendente a otro, sin que ningunos de ellos planifique un plan de recuperación de estos activos. Tampoco existe de parte de los concejales de cada administración que ha pasado por el ámbito legislativo en los últimos 10 años, al menos, un esfuerzo real y concreto por recuperar ese dinero que es de los habitantes de Río Turbio.

Contrariamente a lo que ocurre, si la municipalidad recompusieran esa deuda, quizás el intendente Daríos Mena (FPV) no tendría que llorar miseria por los medios de la cuenca, fundamentando su falta de acción e inversión, obras y sostenimiento de la infraestructura del municipio, además de los bajos salarios, en estos fondos que todos dicen que se le debe al municipio, pero ninguno de ellos (intendentes y concejales) hacen absolutamente nada para resolverlo y recuperar esos miles de millones que actualizados crece de manera importante y sostenida. (Agencia OPI Santa Cruz)