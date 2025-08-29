Lanzan programa de salud mental para trabajadores de la industria 

- Publicidad -

La Municipalidad de Río Grande lanzó un programa de Salud Mental destinado a los trabajadores de la Industria que se coordina con la Asociación de Supervisores de la Industria Metal Mecánica de la República Argentina (ASIMRA).

En el lanzamiento de la propuesta participaron trabajadores metalúrgicos y referentes de ASIMRA, Unión Obrera Metalúrgica y la empresa BGH, entre otros.

El intendente Martín Pérez sostuvo que la propuesta pretende “proteger la industria fueguina y eso implica también cuidar la salud de los trabajadores”.



Mediante un convenio de cooperación se buscará “fortalecer la prevención y el cuidado de la salud mental en los espacios laborales”.

La iniciativa surge del acuerdo paritario firmado en 2023 entre ASIMRA y AFARTE, que en su artículo 4° incluyó la necesidad de implementar acciones concretas para el abordaje de problemáticas sociales y la promoción del bienestar psíquico de los trabajadores.

En tanto, el municipio aportará equipos profesionales, capacitaciones y dispositivos de la Secretaría de Salud. (Agencia OPI Tierra del Fuego)