Votantes de Milei repudian conducta ética de Manuel Adorni

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La contradicción discursiva entre la retórica anticasta y las denuncias por enriquecimiento ilícito, uso indebido del avión presidencial y sobresueldos en negro sacude la base electoral del oficialismo. Una investigación estadística de la consultora Praxis determinó que el denominado “voto Milei” carece de homogeneidad y se encuentra fragmentado en cuatro segmentos con motivaciones y límites de tolerancia dispares frente al escándalo del Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni. El relevamiento, procesado a casi tres meses del primer estallido del caso judicial, expone una severa caída en los niveles de retención política dentro de los sectores que impulsaron el triunfo de La Libertad Avanza en el balotaje de noviembre de 2023.

El informe técnico fragmenta la coalición oficialista en cuatro universos específicos: los “Ideológicos” representan el 28,9% del padrón propio; los “Económicos” igualan la cifra con otro 28,9%; el sector “Antipolítica” agrupa al 25,6%; y los “AntiK tácticos” cierran la composición con el 16,5%. Los datos confirman que el impacto institucional erosiona el apoyo de forma desigual, siendo la facción antipolítica la más crítica frente a las imputaciones que tramitan en los tribunales federales bajo la supervisión del juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Pollicita.

Fisuras en la fidelidad y atribución de responsabilidades

La fidelidad hacia la estructura partidaria de Javier Milei exhibe una brecha crítica entre los perfiles analizados. El 74% de los votantes ideológicos mantiene su alineación incondicional a la marca gubernamental, pero la retención se desploma al 29% dentro del segmento antipolítica. Los investigadores judiciales y los analistas de opinión pública atribuyen esta deserción a la contradicción directa entre los hechos investigados en la Jefatura de Gabinete y el relato ético originario de la fuerza.

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La auditoría forense del humor social midió además el nivel de sospecha interna respecto al grado de conocimiento de las maniobras dentro de la quinta de Olivos y la Casa Rosada. El 41% de los encuestados afirma que el Presidente de la Nación conocía las presuntas irregularidades del exvocero presidencial. Esta cifra asciende de forma nítida al 53% cuando la consulta se direcciona hacia la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encargada del control de la botonera administrativa y el armado de candidaturas para las elecciones de 2027.

La doble vara y los límites hacia las elecciones de 2027

La persistencia de una doble vara de evaluación penal divide las aguas en el electorado libertario. Más de la mitad de los consultados evalúa el caso de Manuel Adorni como una falta de menor gravedad institucional en comparación con la causa Vialidad que pesa sobre la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El bloque antipolítica vuelve a diferenciarse en este punto al rechazar la relativización de las acusaciones y demandar castigos idénticos a los exigidos para la dirigencia tradicional.

“No existe un voto Milei. Existen cuatro electorados distintos, con motivaciones y límites diferentes. Una coalición sostenida en motivos instrumentales y negativos es estructuralmente volátil, porque cada votante puso una condición distinta y basta incumplir una para perderlo“, sentenció Agustín De Marco, director general de la consultora Praxis, en declaraciones a este medio periodístico.

Los factores de erosión con vistas a los comicios legislativos del próximo año operan en andariveles separados para cada perfil de votante. El segmento económico supedita su permanencia a un eventual rebrote inflacionario o a la agudización del deterioro de los indicadores sociales. El grupo antipolítica fija su límite ético en la aparición de nuevas pruebas documentales sobre desvíos de fondos o en una imputación penal formal sobre el círculo íntimo del mandatario nacional.

La preocupación por las prácticas corruptas en el Estado aparece relegada al 6% de las menciones espontáneas totales de la muestra, superada por la crisis cambiaria y la recesión. La directora de la firma, Eugenia Soler, advirtió que el peligro para la estabilidad del oficialismo radica en que las denuncias contra la Jefatura de Gabinete queden indexadas al empeoramiento de las condiciones materiales de la población. La recolección de datos culminó en la provincia de Buenos Aires y los centros urbanos con un diagnóstico de alta volatilidad estructural en las segundas líneas del padrón libertario. (Agencia OPI Santa Cruz)