El dólar subió en la última jornada de la semana y alcanzó los $1.360

- Publicidad -

El dólar oficial finalizó la jornada de hoy en $1.360 para la venta y $1.320 para la compra en la cotización del Banco Nación, lo que representa un aumento de $15 en comparación con el cierre del jueves. Mientras tanto, un informe del Banco Central de la República Argentina reveló que los argentinos continúan apostando a la divisa estadounidense como resguardo de valor.

Según el balance cambiario del BCRA, en julio se registró un saldo neto de compras y salidas de billetes y divisas de USD 5.432 millones. Un total de 1,3 millones de personas físicas, un 30% más que en junio, adquirieron USD 3.408 millones. Por otra parte, las ventas de divisas fueron realizadas por 576.000 personas, por un total de USD 367 millones.

El reporte del BCRA indica que los depósitos en dólares en el sistema financiero solo aumentaron en USD 1.713 millones durante el mes. En base a estos datos, analistas del mercado estiman que los inversores y ahorristas habrían retirado de los bancos y guardado en cajas de seguridad alrededor de USD 3.700 millones, lo que va en contra del objetivo del gobierno de que las divisas permanezcan en el sistema financiero.

- Publicidad -

El Banco Central aclaró en su informe que una parte de los dólares adquiridos puede quedar en cuentas locales o ser utilizada para cancelar consumos con tarjetas en el extranjero, y no necesariamente se destinan a la formación de activos externos. (Agencia OPI Santa Cruz)