México y Estados Unidos buscan un acuerdo de seguridad bajo los principios de soberanía y no intervención

- Publicidad -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció hoy que el 3 de septiembre se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el propósito de alcanzar un nuevo acuerdo en materia de seguridad. La mandataria explicó en su conferencia matutina que el objetivo es asegurar el respeto a la soberanía de México y la no intervención en su territorio.

Sheinbaum afirmó que “jamás vamos a permitir algo que viole nuestro territorio” y que, si bien Estados Unidos buscaba una mayor intervención, la postura de su gobierno fue un “no” rotundo. Por esta razón, el compromiso que se está negociando se denomina un “entendimiento”, basado en el “respeto” a las soberanías, la confianza mutua y la responsabilidad compartida.

La meta es replicar el modelo del “Entendimiento Bicentenario” de 2021, un plan de acción que buscaba reducir las adicciones, los homicidios y el tráfico de armas, personas y drogas entre ambas naciones. En este nuevo acuerdo, Sheinbaum detalló que se contemplan investigaciones conjuntas, intercambio de información y capacitación mutua.

- Publicidad -

Además de abordar la seguridad, la presidenta mexicana aprovechará la visita de Rubio para tratar otros asuntos, como la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Esta será la primera visita del secretario de Estado Marco Rubio a México, y se produce en un contexto de tensiones bilaterales que se intensificaron durante la actual administración de Donald Trump, quien ha exigido a México una estrategia de seguridad más efectiva.

Trump ha impuesto aranceles a productos mexicanos con el fin de presionar para que se tomen mayores acciones contra el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos y para que se combatan los cárteles de la droga. (Agencia OPI Santa Cruz)