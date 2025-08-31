Pedirán al municipio de Esquel demandar a Nación por el estado de las rutas

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Concejo Deliberante de Esquel pedirá al gobierno municipal que avance en una demanda contra el Estado Nacional por las condiciones deplorables de la traza de las rutas nacionales próximas a esta localidad cordillerana.

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel se aprobó una declaración que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal iniciar acciones legales contra el Estado nacional por el deterioro de las rutas nacionales en la región.

La propuesta del concejal Martín Escalona (Unión por la Patria) obtuvo el respaldo unánime del cuerpo legislativo.

- Publicidad -

La iniciativa prevé que haya una demanda judicial contra Nación para exigir el mantenimiento de la Ruta Nacional 40 (en el tramo Esquel–límite con Río Negro) y la Ruta Nacional 25 en toda su extensión, “ante su creciente deterioro y peligrosidad”.

El concejal Escalona argumentó que las condiciones de las rutas se agravaron ante la falta de inversión nacional y recordó que la provincia de Río Negro “inició un juicio contra el Estado nacional por la misma problemática y obtuvo un fallo favorable”.

Los concejales solicitaron al intendente Matías Taccetta cumpla con el pedido. (Agencia OPI Chubut)