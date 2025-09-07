Municipio de Comodoro Rivadavia y UOCRA lanzan un programa de formación

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firmaron un acuerdo de cooperación junto a la Dirección Provincial de Vialidad e impulsar de esta manera un plan de capacitación en manejo de máquinas viales.

La iniciativa se realizará tanto en Comodoro Rivadavia como en Esquel en pos de generar nuevas oportunidades laborales para el sector.

El intendente Othar Macharashvili afirmó que “cuando las instituciones trabajan en conjunto, los resultados llegan a la comunidad con más oportunidades, más inclusión y más desarrollo local”.

- Publicidad -

El secretario general de la UOCRA, Raúl Silva aseveró que “es una propuesta innovadora que permitirá a los trabajadores adquirir nuevas competencias y enfrentar mejor los desafíos del sector”.

Silva también remarcó que ante la caída de la actividad petrolera “esto es muy importante para Comodoro, Esquel y Sarmiento, porque permitirá que nuestra gente pueda capacitarse, tener continuidad laboral y mejores condiciones de trabajo”. (Agencia OPI Chubut)