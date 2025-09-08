El Juez Cappa rechazó el pedido del Jefe de Policía para censurar a los medios y acallar a la víctima de violación, Mariana Torres, policía en Pico Truncado

- Publicidad -

De acuerdo a lo informado por esta Agencia el 4 de septiembre 2025 el Jefe de Policía de la Provincia de Santa Cruz, Comisario General Diego Agüero, elevó un pedido formal a la jueza provincial de familia Cecilia López (subrogante del Juez Luis Manuel Cappa) para que prohíba a la señora Mariana Torres, policía en Pico truncado y víctima de violación de otro efectivo de la Fuerza, que hable públicamente de su caso de violación y a su vez, solicitándole al juzgado que prohíba la difusión en todos los medios de comunicación, de las circunstancias y los detalles del caso, en una flagrante censura previa, a todas luces, inconstitucional.

A raíz de ello y por resolución del titular del Juzgado de Familia, el Dr Luis Cappa, expedida hoy lunes 8 de septiembre 2025, el Magistrado entendió que lo solicitado por el Jefe de Policía “excede ampliamente el objeto y naturaleza del presente trámite, motivo por el cual no corresponde hacer lugar a lo solicitado”, señala clara y concisamente el juez.

De esta manera queda anulado y/o desestimado el pedido formal del Gobierno hecho a través del Jefe de Policía de la Provincia, para que el Juzgado de Familia le impidiera a la señora Mariana Torres, contar, referirse o hacer declaraciones en los medios, sobre la violación de la que fue víctima por parte de su ex pareja (también policía) y demuele las pretensiones del Comisario Agüero, quien le solicitó al magistrado prohibir que los medios de comunicación se hable del tema.

Se desconoce si la Jefatura de Policía apelará la decisión del juez o si, como sería lo más lógico, todo quedará allí y esto no prosperará a una instancia superior que pocos o ningún juez se animaría a firmar, por la gravedad de las figuras legales y derechos consagrados que se vulneran como es la libertad de opinión, la libertad de prensa y el derecho individual de las personas. (Agencia OPI Santa Cruz)