El dólar oficial tuvo una tregua y cerró estable tras la turbulencia postelectoral

Luego de la fuerte volatilidad que generó el resultado de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, el mercado cambiario otorgó una tregua este martes y el dólar oficial se mantuvo estable durante toda la jornada. La cotización en las pizarras del Banco Nación cerró sin cambios respecto al lunes, en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, un comportamiento que contrasta con los saltos registrados el día anterior, cuando llegó a rozar los $1.460.

Según destacaron distintos operadores del mercado, esta calma en la plaza oficial se logró sin necesidad de intervención por parte del Gobierno, ya que el tipo de cambio se movió libremente dentro de las bandas establecidas, con un piso cercano a los $950 y un techo de $1.470. En el promedio de las entidades bancarias, el tipo de cambio minorista para la venta se ubicó en un rango de entre $1.425 y $1.435.

Mientras tanto, los dólares paralelos y financieros mostraron un comportamiento mixto. El dólar blue registró una suba del 0,4%, para cotizar en la tarde a $1.370 para la compra y $1.390 para la venta, retomando una leve tendencia alcista. Por su parte, el dólar mayorista también experimentó un incremento, en este caso del 0,6%, para cerrar la jornada en $1.416.

En el segmento de los tipos de cambio financieros, la tendencia fue a la baja. El dólar MEP cedió un 0,5% para ubicarse en los $1.427,75, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) registró un descenso del 0,3%, finalizando el día en $1.435,40. El último dato disponible sobre las reservas del Banco Central (BCRA) corresponde al cierre del lunes, cuando se ubicaban en 40.541 millones de dólares. (Agencia OPI Santa Cruz)