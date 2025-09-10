Caja de Servicios Sociales reclama deuda a municipio de 28 de Noviembre

La Caja de Servicios Sociales informó de la deuda que mantiene el municipio de 28 de Noviembre con la principal obra social de Santa Cruz y cuyo monto desde diciembre de 2023 a agosto de 2025 supera los 1.300 millones de pesos.
Desde el organismo prestador de servicios de salud indicaron que los “fondos pertenecen a los trabajadores municipales y sostienen el sistema solidario que garantiza medicamentos, prestaciones, derivaciones y reintegros en toda la provincia”.
“El incumplimiento no sólo vulnera un derecho, también compromete la sustentabilidad de la obra social” indicaron.
En el resumen señalan que la deuda histórica “a noviembre 2023 (sin intereses): $644.508.647,95”.
En tanto, desde el diciembre de 2023 a agosto alcanza $1.334.204.700,40 y añadieron que no se han percibido pagos.
La Caja de Servicios Sociales informó que la “deuda Total del Municipio a la fecha (sin intereses): $1.978.713.348,35 y los intereses generados a la fecha: $1.985.003.805,91” por lo cual la deuda total con intereses se ubica en $3.963.717.154,26. (Agencia OPI Santa Cruz)
Por qué los afiliados que aportan regularmente a la CSS tienen que soportar esto y pagar las consecuencias con quita de prestaciones?
La CSS debería cortar servicios a los adiliados de los municipios que no hacen los aportes y contribuciones correspondientes, y que esos empleados municipales reclamen a sus propios intendentes. Éstos deben cumplir con sus obligaciones, por las buenas y sino por las malas.
Realmente estos políticos peronistas kukas lo que menos hacen es respetar las normas e instituciones, y ello se les hizo carne durante muchos años de desidia y emisión de moneda espuria.
Lo mismo corre para la CPS, la que debería poner en pausa a todos los expedientes de los que adeudan pagos y dedicarse a trabajar para los que están al día con los mismos.