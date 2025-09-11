Torres anunció la licitación de la ruta 3 a la altura de Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres anunció este martes la apertura del proceso de licitación para la reparación de la Ruta Nacional N° 3, a la altura de Comodoro Rivadavia, y la protección del cerro Chenque.

Las obras se financiarán gracias al convenio con el gobierno nacional para cancelar deudas que mantiene la provincia a través de la realización de obras.

Se trata de la Licitación Pública Nº 38-AVP-2025, destinada a tareas de conservación de la ruta nacional en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial Nº 27 y el límite entre Chubut y Santa Cruz; y en el acceso al Cerro Chenque, incluyendo además tareas de protección costera de la ruta al pie del talud.

- Publicidad -

El gobernador indicó que “este proyecto es fundamental no solo para garantizar la seguridad vial en un corredor estratégico como la Ruta 3, sino también para proteger al cerro Chenque, un ícono de Comodoro Rivadavia y de toda la región sur de Chubut”.

“Son más de 8.800 millones de pesos destinados a una obra que va a transformar la conectividad, acompañar el desarrollo económico y dar respuesta a un reclamo histórico de los chubutenses”, argumentó Torres para quien la licitación “reafirma nuestra decisión política de avanzar con un plan integral de infraestructura vial que busca potenciar la integración territorial y acompañar el crecimiento productivo de Chubut”. (Agencia OPI Chubut)