Wall Street Journal y Financial Times apuntan contra Karina Milei y la gestión del Gobierno

La prensa internacional ha puesto el foco crítico sobre la gestión del presidente Javier Milei, señalando directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como una figura central en la que definen como la mayor crisis que enfrenta el gobierno. A través de duros análisis publicados por los influyentes diarios The Wall Street Journal y Financial Times, se vinculan presuntos casos de corrupción con la hermana del presidente, la reciente derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires y se advierte sobre serios riesgos para el plan económico del país de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El periódico estadounidense The Wall Street Journal dedicó una columna a analizar el rol de la secretaria general, a quien describe como una “pequeña vendedora de tortas en Instagram” elegida por su hermano como su “socia más importante“. Según el medio, este nombramiento está poniendo en riesgo el futuro de los planes para rehacer la economía, aplicar la “motosierra contra el gasto público” y purgar a la clase política. El artículo detalla que Karina Milei se encuentra “envuelta en su propio escándalo de corrupción, centrado en acusaciones de sobornos de empresas farmacéuticas que buscan contratos públicos“, en una clara referencia a las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El diario norteamericano sostiene que, si bien el Gobierno niega las acusaciones, estas han “dañado la reputación” de Javier Milei como un outsider y se consideran en parte responsables de la pobre actuación de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales de Buenos Aires del pasado 7 de septiembre. De cara a los comicios nacionales, el Wall Street Journal proyecta que el oficialismo “podría tener un mal desempeño“, y subraya que el partido necesita ganar terreno significativo en esa votación para que su ambicioso plan económico pueda hacerse realidad.

El análisis también profundiza en el poder acumulado por la hermana del Jefe de Estado, a quien los analistas llaman su “copresidenta“, considerándola más poderosa que cualquier ministro y con control sobre el gabinete, las nominaciones partidarias y las campañas. El medio recuerda que el propio Javier Milei ha dicho públicamente que ella es más importante que él, aunque impopular entre el público, y destaca que actúa como “primera dama” al acompañar al presidente a reuniones con líderes mundiales como Donald Trump.

Por su parte, el diario británico Financial Times aseguró que el gobierno argentino vive “la mayor crisis de su mandato“. El análisis, publicado en su web, reconoce que la administración tuvo un primer año exitoso con la caída de la inflación, lo que impulsó el apoyo popular a la austeridad. Sin embargo, afirma que “los últimos meses han golpeado duramente al Gobierno“, y subraya las presuntas coimas que envuelven a Karina Milei como una de las posibles razones de esta crisis. En sintonía con la publicación estadounidense, el medio inglés advierte sobre el delicado escenario para las elecciones de medio término, citando a inversores y analistas que alertaron que el Gobierno debe recuperarse rápidamente para no arriesgarse a “una corrida contra el peso y a un mal desempeño en las elecciones intermedias de octubre“. (Agencia OPI Santa Cruz)