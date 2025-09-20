El consumo registró una caída mensual del 1,9% impulsado por los comercios de cercanía

- Publicidad -

El consumo masivo registró una doble cara durante el mes de agosto, ya que si bien experimentó una caída del 1,9% con respecto a julio, mostró un crecimiento interanual del 4% en comparación con el mismo mes del año anterior, según un relevamiento de la consultora privada Scentia. Esta aparente contradicción se explica por un marcado cambio en los hábitos de los consumidores, quienes han migrado de las grandes cadenas de supermercados y mayoristas hacia los comercios de proximidad y las plataformas de venta online.

La baja mensual del 1,9% fue impulsada principalmente por menores ventas en kioscos y almacenes (-4,4%), farmacias (-2,6%) y autoservicios (-2,2%). En contraste, el comercio electrónico y los supermercados de cadena crecieron 5,2% y 2,2% respectivamente en la comparación con el mes previo. Sin embargo, el panorama cambia drásticamente al analizar la variación interanual. Osvaldo Del Río, director de Scentia, destacó que si bien en el agregado se repite un signo positivo, “continúa siendo dispar el comportamiento de los canales“.

Este comportamiento dispar se evidencia en que las grandes cadenas de supermercados y los mayoristas sufrieron fuertes caídas interanuales en sus ventas, con descensos del 5,1% y 8,1% respectivamente. En cambio, los grandes ganadores en la comparación con agosto de 2024 fueron el comercio electrónico, con un salto del 13,3%, y los almacenes y kioscos, que registraron un crecimiento del 10,3%. Las farmacias y los autoservicios independientes también mostraron subas del 3,3% y 5,7% interanual.

- Publicidad -

En lo que va del año, el consumo masivo acumula un crecimiento total del 1,2%. Por tipo de producto, el incremento interanual de agosto fue liderado por las canastas de artículos perecederos (+9,8%), impulsivos (+9,6%) y alimentos (+6,2%). Por el contrario, los rubros que mostraron una contracción en el consumo fueron los de higiene y cosmética (-3,1%) y las bebidas con alcohol (-2%). (Agencia OPI Santa Cruz)