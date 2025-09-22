El gobierno de EEUU ratifica su apoyo al plan de Milei y a la disciplina fiscal

- Publicidad -

En una contundente muestra de respaldo al gobierno de Javier Milei, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, definió este lunes a la Argentina como un “aliado sistémicamente importante” para Washington en la región y aseguró que el organismo norteamericano “hará lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”. El pronunciamiento se produce en la víspera de una reunión de alto nivel que el mandatario argentino mantendrá este martes en Manhattan con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la cual también participará Bessent.

A través de una serie de mensajes en la red social X, el funcionario estadounidense detalló el alcance del posible soporte financiero al afirmar que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”. Entre las herramientas concretas mencionadas por Bessent se encuentran la habilitación de líneas de swap, la compra directa de divisas y la adquisición de deuda soberana argentina en dólares a través del Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro. El secretario del Tesoro también destacó que las oportunidades para la inversión privada en el país “siguen siendo amplias” y, en una clara señal de confianza, remarcó que “Argentina volverá a ser grande”.

El respaldo de la administración estadounidense se extendió al plano político y económico, donde Bessent reiteró su confianza en la agenda de disciplina fiscal y las reformas pro-crecimiento impulsadas por el presidente Milei. Calificó a dicho programa como “necesario para romper con la larga historia de declive del país”, recordando que ya en el mes de abril había manifestado el compromiso de Estados Unidos tanto con el pueblo argentino como con la actual gestión. Desde el entorno del funcionario adelantaron que se brindarán mayores detalles sobre el encuentro entre los mandatarios tras su realización. (Agencia OPI Santa Cruz)