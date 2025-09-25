El oficialismo avanza en sesión secreta para nombrar jueces y desafía un fallo judicial

- Publicidad -

En un clima de máxima tensión institucional, la Cámara de Diputados de Santa Cruz avanza hoy en una sesión extraordinaria secreta para designar a cuatro nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, desacatando una medida cautelar dictada por el Juez Marcelo Bersanelli que ordenaba suspender el proceso. La decisión del oficialismo de continuar con los nombramientos propuestos por el Poder Ejecutivo Provincial, a pesar de la manda judicial y las advertencias de la oposición, profundiza el conflicto de poderes en la provincia.

La controversia se centra en la reciente ley que amplió de 5 a 9 la cantidad de miembros del máximo órgano judicial, cuya constitucionalidad está siendo analizada. A raíz de una presentación del gremio de Judiciales, el juez Bersanelli dispuso una cautelar por 10 días para frenar el tratamiento de las ternas hasta resolver la cuestión de fondo. Sin embargo, el oficialismo argumenta que la Justicia no puede interferir sobre las atribuciones de otro poder del Estado, en este caso el Legislativo, y por ello decidió proseguir con la sesión convocada para las 09:00 horas. La oposición, por su parte, advirtió sobre la ilegalidad de avanzar con el procedimiento bajo estas condiciones.

Al conflicto judicial se suma la impugnación de una de las candidatas, Gabriela Analía Castro, actual presidenta del Tribunal de Cuentas. Su postulación fue objetada en comisiones por no cumplir con el Artículo 127 de la Constitución Provincial, que exige un mínimo de seis años de ejercicio en la abogacía o en funciones judiciales, requisito que Castro no cumpliría. A causa de esto, la terna que integraba junto a Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Fernando Hernán Kustich no sería tratada.

El carácter de la sesión subraya la gravedad del asunto, ya que se desarrolla con la única presencia de los diputados y un taquígrafo que presta juramento de confidencialidad. El procedimiento invocado por el oficialismo se basa en el inciso 9 del Artículo 119 de la Constitución, que faculta al Gobernador a proponer las ternas y a la Cámara a designar un miembro de cada una en votación secreta para completar los cuatro nuevos cargos en el TSJ. (Agencia OPI Santa Cruz)