Secuestran armas y drogas en la Comarca Andina

(OPI Chubut) – En el marco de una causa que investiga un hecho de violencia intrafamiliar, la policía de Chubut efectuó un allanamiento en una vivienda de la Comarca Andina donde se secuestraron armas y drogas.

La investigación se originó por una denuncia ante el Servicio de Protección de Derechos sobre la situación de un niño que habló con una docente y relató que sufría violencia física y psicológica por parte de su padre contra su madre y él.

La Fiscalía requirió un allanamiento al domicilio, requisa del vehículo y del imputado, con el objetivo principal de secuestrar armas de fuego y municiones.

Los efectivos confiscaron un rifle de aire comprimido junto con varios balines, varios plantines de cannabis sativa, marihuana y semillas, lo que inició una causa federal.

Participaron fiscal Jefe, Carlos Díaz Mayer y el fiscal Nicolas Vasiliev, personal de la Comisaría de El Hoyo, Policía Científica, personal de la División drogas peligrosas y leyes especiales de la Comarca Andina y personal de la Comisaría de la Mujer de El Hoyo. (Agencia OPI Chubut)