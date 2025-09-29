Piden investigar el financiamiento de la campaña de José Luis Espert

- Publicidad -

El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, fue denunciado como presunto beneficiario de 200.000 dólares provenientes de una red de narcotráfico y lavado de dinero. La acusación, basada en documentos de la justicia de Estados Unidos, lo vincula con Federico “Fred” Machado, un empresario rionegrino detenido en Argentina con pedido de extradición por liderar dicha organización criminal.

La información, revelada por una investigación del medio El DiarioAr y utilizada por el dirigente social Juan Grabois para radicar una denuncia formal en la justicia argentina, proviene de un expediente de la fiscalía del Distrito Este de Texas. Los documentos, fechados en 2020, incluirían un registro contable donde Espert figura como el único político argentino en un listado de egresos de la red, que movía cocaína desde Colombia y Venezuela hacia México y Centroamérica.

El caso golpea directamente el relato “anticasta” del gobierno de Javier Milei, ya que Espert, un férreo predicador contra la corrupción, habría utilizado el jet privado de Machado para sus actividades políticas. El diputado de Unión por la Patria, Martín Soria, afirmó que la documentación “deja expuesto que el diputado José Luis Espert fue financiado con plata de un narco”. En la misma línea, el periodista Sebastián Lacunza, autor de la investigación, sostuvo que Machado fue “el principal o el único aportante” en la campaña de Espert.



De comprobarse las acusaciones, el diputado y candidato a la reelección enfrentaría severas consecuencias. Además de las penas previstas en las leyes de Lavado de Dinero y Financiamiento de Partidos Políticos, la Cámara de Diputados podría expulsarlo por “inhabilidad moral”, según lo establece el artículo 66 de la Constitución, o proceder a su desafuero si un juez lo solicita. (Agencia OPI Santa Cruz)