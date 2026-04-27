Javier Milei va al Congreso para blindar a Manuel Adorni

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El Jefe de Gabinete enfrentará 2200 preguntas en la Cámara de Diputados mientras la Justicia investiga su patrimonio y el manejo de fondos en ANDIS.

Javier Milei escoltará a Manuel Adorni este miércoles 29 de abril en la Cámara de Diputados, donde el ministro coordinador brindará su primer informe de gestión. El Presidente de la Nación confirmó su asistencia al palco presidencial junto a la secretaria general, Karina Milei, en un movimiento político diseñado para proteger al funcionario tras las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

La administración nacional define esta jornada como el fin de la parálisis mediática del Jefe de Gabinete. Dos equipos técnicos prepararon la defensa del ministro: una estructura enfocada en los datos operativos y un cuerpo legal encargado de responder las consultas sobre la causa judicial abierta. El pliego enviado por la oposición incluye requerimientos sobre la difusión de la criptomoneda $Libra y el presunto desvío de recursos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

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Estas investigaciones involucran directamente al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y a los hermanos Milei. El Jefe de Gabinete buscará recuperar el perfil público que debió neutralizar desde el escándalo por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión oficial ARG 01 durante un viaje a Estados Unidos en el mes de marzo.

Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, calificó la presencia presidencial en el recinto como un espectáculo innecesario. Pese a las críticas de sus aliados legislativos, la mesa política de Balcarce 50 confía en que la justicia aclarará la situación patrimonial de Adorni y planea retomar las conferencias de prensa diarias una vez superada la instancia parlamentaria.

El calendario oficial marca el jueves 30 como la fecha límite para que los nueve ministerios entreguen sus planes de ajuste. Cada área del Estado debe cumplir con una meta estricta de reducción del 2% en gastos corrientes y del 20% en gastos capitales. Esta medida representa el eje central de la estrategia económica para el cierre del primer cuatrimestre.

La agenda presidencial de la semana inició con una cena en la Fundación Libertad. Mañana martes 28, el mandatario encabezará el debate “Keynes vs Libertad” en el Palacio Libertad, mientras que el miércoles 29, tras finalizar la sesión en el Congreso, cerrará el Congreso Económico Argentino en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. (Agencia OPI Santa Cruz)