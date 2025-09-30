El dólar vuelve a subir y la tensión cambiaria presiona sobre las reservas del Banco Central

- Publicidad -

En un escenario de volatilidad y a pocas semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, la cotización del dólar oficial experimentó una nueva suba de veinte pesos y cerró la jornada en $1.400 para la venta en las pizarras del Banco Nación. Este incremento se enmarca en la reimplantación del cepo cambiario dispuesto por el Gobierno, una medida que busca limitar la operación con divisas y fortalecer la acumulación de reservas en el Banco Central (BCRA). Durante el mes de septiembre, el tipo de cambio minorista ya había registrado un aumento acumulado del 2,9%, mientras que en el promedio de las entidades bancarias la cotización para la venta osciló entre los $1.400 y los $1.410.

La tendencia alcista se replicó en todos los segmentos del mercado cambiario. El dólar blue registró una suba del 1,4% en el día para ubicarse en $1.450 para la venta. Por su parte, el dólar mayorista avanzó un 1,5% hasta los $1.380, consolidando un incremento del 2,8% durante septiembre, mes en el cual su valor superó por primera vez el techo de $1.480,72 del sistema de flotación y obligó al Banco Central a intervenir con la venta de 1.100 millones de dólares de sus reservas para contener la presión. En el ámbito financiero, el dólar MEP trepó un 2,9% hasta los $1.497,37 y el Contado Con Liquidación (CCL) avanzó un 3,2%, alcanzando los $1.543,95, lo que sitúa la brecha con respecto al tipo de cambio minorista en 6,7% y 9,8% respectivamente.

Este panorama de presión sobre el tipo de cambio impacta directamente en las arcas del BCRA. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al día lunes, las reservas internacionales se ubicaban en 41.122 millones de dólares. Dicha cifra refleja una caída de 116 millones de dólares en la jornada, que se produjo a pesar de una compra de 500 millones de dólares por parte del Tesoro. La merma se explica por los pagos realizados a organismos internacionales por un total de 334 millones de dólares, entre los que se destacan compromisos con el Club de París, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina. (Agencia OPI Santa Cruz)