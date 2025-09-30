El Gobierno anunció una visita oficial de Milei a Estados Unidos para reunirse con Trump

- Publicidad -

La Cancillería argentina confirmó esta tarde que el presidente Javier Milei realizará una visita oficial a Estados Unidos el próximo 14 de octubre, donde será recibido en la Casa Blanca por el mandatario norteamericano, Donald Trump. El encuentro busca “continuar fortaleciendo la asociación estratégica” entre ambas naciones.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que la reunión representa “una nueva oportunidad” para reforzar los lazos bilaterales, basados “en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”.

Como señal de la importancia del encuentro, se informó que el presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado que visitan Washington D.C.



Este viaje tendrá un carácter diplomático superior al que Milei realizó recientemente a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde mantuvo una breve entrevista con Trump. La visita del 14 de octubre tendrá el estatus de “visita oficial”, con el encuentro formal entre ambos presidentes desarrollándose en la Casa Blanca. (Agencia OPI Santa Cruz)