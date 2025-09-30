Municipales de Río Turbio iniciaron paro por tiempo indeterminado

- Publicidad -

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Turbio (SOEM) inició este lunes un paro por tiempo indeterminado tras rechazar la última oferta salarial por considerarla insuficiente.

Tras la finalización de la conciliación obligatoria, el gremio de trabajadores municipales inició nuevas medidas de fuerza y el secretario general del SOEM, Hugo Ochova sostuvo que “harán medidas de corte en el centro de la ciudad”.

Sobre la oferta salarial del municipio que conduce el intendente Darío Menna, argumentó que “es una tomada de pelo. No hicieron ningún esfuerzo real, apenas un 6% este mes y un 2,5% el próximo. Es insuficiente para la situación crítica en la que estamos”.

El SOEM señaló que “no hubo voluntad de avanzar. Se votó en la calle. No queremos estar en esta situación, pero si hay que luchar por la recomposición salarial, lo vamos a hacer”.

Ochova añadió que hubo “un mes sin convocatoria a paritarias, un mes de paro y otro de conciliación. Fue una pérdida de tiempo, promesas incumplidas que nos llevaron a esta instancia”.

Los trabajadores municipales están cortando calles principales, desde el Banco Nación hasta la sede de la Cooperativa Oyikil, entre las 08:00 y las 14.00 hasta el miércoles que definirán nuevas medidas. (Agencia OPI Santa Cruz)