Claudio Vidal se reunió con el Ministro del Interior en la Casa Rosada

En un gesto que busca recomponer el vínculo con los mandatarios provinciales, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, se reunió hoy en la Casa Rosada con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. El encuentro se produce en un contexto de inestabilidad política y económica para el oficialismo, generada tras la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre, y en la antesala de los comicios legislativos del 26 de este mes.

Según informó el propio Catalán a través de su cuenta de X, el objetivo de la reunión fue “dialogar acerca de la gestión, la relación de Nación con la provincia y profundizar una agenda de trabajo conjunta hacia el futuro“. El ministro agregó que buscan “alcanzar los consensos necesarios que nos permitan llevar adelante las grandes reformas que el país necesita, fundamentales para consolidar el modelo que nos encamina hacia la prosperidad“.

La reunión cobra especial relevancia ya que Vidal es una figura central del espacio Provincias Unidas, la coalición de gobernadores que competirá con candidatos propios en las próximas elecciones, enfrentando directamente a las listas del oficialismo en la mayoría de los distritos. A pesar de esta competencia electoral, el gobernador de Santa Cruz es considerado uno de los mandatarios provinciales “dialoguistas” con los que la Casa Rosada busca activamente “retomar puentes” para estabilizar su gestión y asegurar el respaldo a sus iniciativas. (Agencia OPI Santa Cruz)