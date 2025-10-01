Unión por la Patria busca desplazar a Espert de la Comisión de Presupuesto por denuncias

- Publicidad -

El inicio del debate de la ley de Presupuesto 2026 amenaza con convertirse en un escándalo político en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Presupuesto se reunirá hoy a las 13 en un clima de alta tensión. La discusión de los gastos y recursos del Estado quedó opacada por la ofensiva de Unión por la Patria (UxP) para desplazar de la presidencia de la comisión al libertario José Luis Espert, a raíz de las denuncias que lo vinculan con un empresario detenido y acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El bloque kirchnerista, encabezado por Germán Martínez, planteará en el inicio de la sesión que Espert no puede conducir el debate por estar mencionado en una causa judicial por los presuntos aportes que habría realizado en 2019 a su campaña el empresario “Fred” Machado. La respuesta del oficialismo no se hizo esperar, y voceros del sector advirtieron que si UxP avanza contra Espert, ellos responderán exponiendo “todas las causas judiciales que tienen algunos diputados kirchneristas”. Por ahora, la avanzada para remover al diputado libertario solo cuenta con el respaldo de UxP, mientras que bloques como la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal no se han expedido.

Mientras tanto, los bloques opositores más dialoguistas mantienen su propia pulseada con el Gobierno, al insistir con la necesidad de que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Biasuli, asistan a la comisión. La semana pasada advirtieron que si La Libertad Avanza (LLA) se resiste a invitarlos, buscarán aprobar un emplazamiento en la próxima sesión del recinto. A esta tensión se suma el reclamo para que la asistencia financiera de Estados Unidos a la Argentina, que podría implementarse a través de un swap, sea debatida en el Congreso.

En medio de este conflicto, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, tiene previsto exponer los datos macroeconómicos del proyecto. El Gobierno proyecta un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1% y un dólar a $1423 para diciembre de 2026, con un superávit primario de 2 billones de pesos. Sin embargo, las cifras de gastos sociales ya generan rechazo en la oposición, que considera insuficientes los aumentos del 5% para jubilados y pensionados, y del 17% en salud. Además, reclaman que se restituya la ley que obliga a destinar el 6% del PBI a educación. El conflicto por los fondos universitarios también sigue latente: el proyecto contempla 4,8 billones de pesos, muy lejos de los 7,2 billones que solicitaron las casas de altos estudios. (Agencia OPI Santa Cruz)